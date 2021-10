Trasplantaron exitosamente un riñón de cerdo a mujer con muerte cerebral

Esta intervención supone un avance más en la dirección de usar órganos animales para humanos que requieran un trasplante.

Médicos de Estados Unidos trasplantaron con éxito un riñón de cerdo a una mujer que tenía muerte cerebral. Esta intervención supone un avance más en la dirección de usar órganos animales para humanos que requieran un trasplante.

La operación se realizó el 25 de setiembre en el Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York, según informó el medio estadounidense USA Today. El cirujano Robert Montgomery implantó el riñón del cerdo en el muslo de la paciente, para tener el órgano a la vista y bajo control.

Los médicos observaron que la orina comenzó a brotar en cuanto la sangre de la mujer fluyó por el riñón. La familia de la mujer autorizó la intervención en el entendido de que a ella le hubiera gustado participar.

Montgomery se mostró conforme con los resultados del trasplante y dijo que, incluso, superaron sus expectativas. “Se parecía a cualquiera de los trasplantes con donantes vivos que he realizado. Muchos riñones de personas fallecidas no funcionan de inmediato y tardan días o semanas en arrancar. Este funcionó enseguida”, explicó el cirujano a The New York Times.

La intervención fue apadrinada por la empresa Revivicor, que se constituyó en 2003 a partir de la compañía PPL Therapeutics, partícipe de la clonación de oveja Dolly en 1996.

Según informó El País de España, Revivicor modifica un gen concreto de los embriones porcinos para obtener cerdos con órganos más compatibles con los primates. La eficacia de este procedimiento quedó mostrada en varios experimentos previos con monos.

Los detalles de la cirugía serán publicados en una revista arbitrada.