"A Cabildo no le dieron ni al portero en el Ministerio del Interior": Manini y Moreira criticaron a sus socios de la coalición por la inseguridad

Los líderes de Cabildo Abierto volvieron a mostrar sus diferencias con sus socios de la coalición por la gestión del gobierno en materia de seguridad. El senador Guido Manini Ríos dijo que “el recreo no se acabó” y pidió “más respaldo” al electorado para poder “exigir cambios” en seguridad pública en un próximo periodo.

En tanto, la senadora Irene Moreira afirmó que en el tema “se ha hecho mucho, pero falta mucho por hacer”. “De eso de que se acabó el recreo, vaya si falta: ¿por qué? Porque este hombre -Manini Ríos-, que realmente va a hacer que se termine el recreo, está acá”, afirmó durante un acto de su partido, y agregó: “Lamentablemente, como se dice comúnmente, a Cabildo no le dieron ni al portero en el Ministerio del Interior”.

En un discurso sin micrófono ante vecinos de Piedras Blancas, la senadora marcó diferencias entre Cabildo y el resto de los partidos socios de la coalición de gobierno: cuestionó que blancos y colorados “nunca” hayan visto los problemas que tienen los uruguayos endeudados, y se manifestó optimista de alcanzar las firmas para habilitar un plebiscito sobre usura.

La seguridad pública y las deudas por consumo son los dos asuntos centrales de la campaña de Manini Ríos y su partido.

El senador dijo este miércoles que “el recreo no se acabó” y que siguen habiendo “cosas inaceptables”; recordó que su partido presentó por escrito propuestas a los distintos ministros del Interior que hubo en el período.

“Lamentablemente, por un tema de política, se decidió que Cabildo Abierto no tuviera el poder de decisión en materia de seguridad pública, y más allá de nuestras propuestas no pudimos avanzar más. Bueno, ahora queremos insistir con nuestras propuestas y precisamos tener la fuerza necesaria ya no para pedir cambios, sino para exigir cambios que la sociedad se está mereciendo”, afirmó Manini Ríos.