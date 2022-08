"Al no poder entrar y extinguir, es un fuego vivo": Bomberos mantiene vigilancia permanente en Tienda Inglesa por "pequeños focos"

“Hay daños estructurales producto del incendio. La dimensión del daño, esa particularidad, pasa por los técnicos. Ellos analizarán el tipo de daño y su gravedad”, explicó Bogao.

El incendio que se desató durante el fin de semana en el Punta Shopping (Maldonado) fue estabilizado y controlado luego de unas 50 horas de trabajo, de acuerdo a lo que informó en la mañana de este lunes el director nacional de Bomberos, Ricardo Riaño. Las llamas afectaron particularmente al local del supermercado Tienda Inglesa que existía en ese centro comercial.

En rueda de prensa durante la noche de este lunes, el comandante de Bomberos del Interior, Martín Bogao, explicó que en la tarde se realizaron dos recorridas con equipos técnicos: por un lado, con los arquitectos e ingenieros del Punta Shopping; y, por el otro, con los técnicos de Tienda Inglesa. “Estuvieron visualizando los daños estructurales y después llegarán a sus conclusiones”, dijo Bogao.

“Hay daños estructurales producto del incendio. La dimensión del daño, esa particularidad, pasa por los técnicos. Ellos analizarán el tipo de daño y su gravedad”, agregó.

En tanto, pese a que la situación está controlada, los bomberos continúan extinguiendo “pequeños focos”. “Es una situación dinámica. Estamos atentos y tenemos vigilancia permanente, además de recorridas, en las que van apareciendo pequeños focos en el área afectada, ahí tomamos acción y los extinguimos. Tal vez de noche sea más fácil ver las pequeñas brasas que quedan debajo de lo quemado”, explicó Bogao.

“Hay cosas quemándose: entiéndase que en 4.000 metros cuadrados hay mucho material y, al haber tanto riesgo de colapso, nosotros no podemos entrar. Y al no poder entrar y no extinguirse, es un fuego latente, vivo. Que si colapsa alguna parte del edificio, quedará atrapada dentro de los escombros”, señaló.

Por otra parte, es esperable que parte de la estructura se derrumbe o sea demolida. Eso, hasta ahora, condiciona el trabajo de Bomberos. “Nosotros tenemos que trabajar se derrumbe hoy o mañana. Desde el punto de vista de los riesgos, facilitaría la toma de acciones a seguir porque el personal a veces ingresa por zonas cercanas”, apuntó Bogao.

“El fuego afectó casi hasta la mitad del shopping. La afectación de humo puede ser total o parcial. Lo comprometido de lo estructural, con la inspección que hicieron los técnicos, ellos van a evaluar el tipo de afectación estructural. Sí hubo una afectación, pero el grado lo determinarán los técnicos”, dijo Bogao, y agregó: “Es el momento más delicado porque uno tiene que estar más atento”.