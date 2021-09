Artigas: conductor se filmó mientras manejaba a 218 km/h y le hizo un "finito" a un peatón; ahora lo denunciaron

El director de Tránsito de Artigas aseguró que hay "un grupito" de "tres o cuatro" que están identificados y fueron denunciados ante la Policía.

En el departamento de Artigas se viralizó un video grabado por el conductor de un vehículo que circula a más de 200 km/h en el by pass de la ruta 30, una zona donde la velocidad máxima permitida son 45 km/h.

En determinado momento se escucha cómo el hombre dice: "Mirá, murió", antes de hacer un "finito" a un peatón que estaba cruzando la ruta.

Las imágenes fueron compartidas por el hombre en su cuenta de Instagram y rápidamente se hicieron virales en las redes sociales, por lo que las autoridades departamentales resolvieron realizar una denuncia.

El director de Tránsito de la Intendencia de Artigas, Ariel Piastri, indicó a Telemundo que tenían conocimiento de "un grupito de conductores que cometen desmanes en algunos puntos de la ciudad" pero no tenían "oportunidad de tomar medidas administrativas" porque no lograban "constatar in situ la situación". Sin embargo, este video les permitió tomar acciones al respecto.

Piastri calificó el hecho como "desastroso" y aseguró que optaron por "hacer la denuncia, que está en la órbita de la Justicia". "Es un grupito, son tres o cuatro que están identificados", afirmó.