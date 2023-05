Asociación de Penalistas denuncia a defensora de Romina Celeste por "tratar de mafioso" a abogado de docente indagado en caso Penadés

"El imputado tiene todo el derecho de saber quién lo acusa, sería el colmo no saber quién te acusa", consideró el abogado Juan Fagúndez.

Un nuevo frente se abre en torno al caso del senador nacionalista Gustavo Penadés, denunciado por abuso sexual de menores; ahora, la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay cuestiona el accionar de Soledad Suárez, abogada del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (UdelaR) y defensora de la militante Romina Celeste, una de las víctimas que denunció al legislador.

¿Cuál es el motivo del conflicto? Todo se remonta a la semana pasada, cuando Penadés declaró por primera vez ante la Fiscalía, tras haber recibido al menos ocho denuncias de abuso sexual de menores. En esa misma jornada, también declaró el profesor de Historia Sebastián Mauvezín, acompañado de su abogado Juan Carlos Fernández Lechini. Mauvezín es señalado como presunto intermediario entre Penadés y las víctimas. Fue en ese marco que el abogado del docente manifestó en rueda de prensa que creía necesario conocer la identidad de las personas denunciantes.

Frente a ello, Suárez señaló que para ejercer el derecho de defensa "no es necesario" acceder al nombre, dónde vive, trabaja o estudia la persona denunciante. "Debemos priorizar la protección de víctima en situación de vulnerabilidad, es en particular de especial relevancia esta medida porque es la única eficaz considerando la situación de fueros del legislador", apuntó. "Como defensores de víctimas lo que nos hace es redoblar el esfuerzo por la seguridad de las mismas. La medida más eficiente e idónea para la protección es la reserva de la identidad y datos personales. En atención a esta circunstancia que hablamos de los fueros, vamos a abogar para que esto continúe de esta manera", subrayó.

Pero las declaraciones que despertaron el rechazo de las Asociación de Abogados Penalistas fueron las que Suárez dio a Montevideo Portal: “A mí se me prenden todas las alarmas, yo tengo que proteger a las víctimas siempre, pero ahora más que nunca. ¿Para qué quiere acceder al nombre de los menores? Es una pregunta, que cada quien saque sus conclusiones”.

A la opinión pública: pic.twitter.com/TGSWxsDWyu — Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay (@A_A_P_U) May 28, 2023

Este lunes, el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay, el abogado Juan Fagúndez, dijo a Telemundo que denunciarán a Suárez ante el Consejo de la Facultad de Derecho “por la conducta que ha llevado adelante respecto de abogados defensores, en este caso Fernández Lecchini, en una forma que consideramos inapropiada”.

“Es algo que se viene dando hace tiempo, pero ahora llegó al colmo de poner a los abogados en situación de especie de mafiosos, que queremos saber los nombres de los denunciantes para amenazarlos u hostigarlos. El imputado tiene todo el derecho de saber quién lo acusa, sería el colmo no saber quién te acusa. Además, es una obligación de la defensa llegar a esos datos”, afirmó Fagúndez.

Consultado sobre si entiende que los datos de las víctimas no deben conocerse, Fagúndez consideró que “hay mucha gente interpretando que esos datos son reservados, pero los datos del denunciante no son reservados para la defensa, pueden ser reservados para el público o gente que no tiene nada que ver con el asunto, pero para los defensores y el imputado no son reservados”.

“Por ejemplo, la Fiscalía puede iniciar una investigación con varios aspectos reservados, entre ellos la identidad del denunciante, una interceptación telefónica, pensar en órdenes de allanamiento. Una vez que la Fiscalía cita al abogado con su patrocinado a ir, la identidad de quién lo denuncia no puede estar reservada. Sí puede estar reservada para el público. La Fiscalía puede pedir que cierta información quede reservada entre las partes, pero no el anonimato de quién te está denunciando”, apuntó.

“Tratan al abogado de mafioso, de que quiere esos datos para vaya saber qué otra cosa. Y atrás sale la clienta diciendo que quieren esos datos para amedrentar. Si alguien amedrenta a una persona comete un delito, sea abogado o lo que sea. Hay que dejar ejercer a los abogados conforme la ley indica”, consideró Fagúndez.

Así las cosas, la denuncia ante el decanato de Derecho es “por el atropello que comete (Suárez) diciendo lo que dice ante los abogados”. “Esto lo vamos a presentar ante el decanato, para que tomen en cuenta nuestra perspectiva. No corresponde que se desprecie la función del abogado”, agregó Fagúndez.