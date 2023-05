Sebastián Mauvezín, el docente del Liceo Militar que es indagado en el caso Penadés: con el senador "son amigos", dijo su abogado

El ministro de Defensa dijo que el docente está bajo investigación administrativa.

Este jueves por la tarde Gustavo Penadés tuvo su primera comparecencia ante la fiscal de Delitos Sexuales Alicia Ghione. Según supo Telemundo con fuentes de la investigación, en total son ocho las personas que denuncian al senador nacionalista por abuso sexual de menores. Pero en la misma jornada también declaró otra persona en el marco de la misma causa: un docente señalado como presunto intermediario entre el legislador y las víctimas.

Unos minutos después del ingreso de Penadés a la Fiscalía, llegó el profesor de Historia Sebastián Mauvezín, acompañado de su abogado Juan Carlos Fernández Lechini.

El docente, que trabaja en el Liceo Militar, esperó en una sala cercana a donde tomaban declaración la fiscal Alicia Ghione y su adscripta María José Brisco al senador.

Mauvezin declaró casi una hora y a su salida evitó dar declaraciones. Su abogado dijo, entre otras cosas, que su defendido y el senador nacionalista son amigos

“No les puedo hacer comentarios porque no tuvimos acceso completo a la carpeta. Ellos son amigos”, afirmó.

En las últimas semanas se hicieron públicos chats que muestran las presuntas tareas de intermediación hechas por Mauvezín. No obstante, no ha habido una versión oficial sobre su veracidad.

Al respecto, el abogado del docente apuntó: “Los chats no los pudimos ver, tenemos una solicitud de pericia. Tienen indicios de falsedades. Vamos a ver cuándo la fiscal nos da acceso a la carpeta investigativa”.

En tanto, semanas atrás, la abogada Soledad Suárez, integrante del consultorio jurídico de la Universidad de la República (UdelaR), organismo que defiende a varios de quienes denuncian a Penadés, fue consultada sobre si ellos tienen conocimiento de una persona intermediaria entre Penadés y las presuntas víctimas, y si esa figura está siendo parte de la investigación. Suárez se limitó a decir que al momento sí hay una segunda persona investigada, pero no confirmó que se trate de un intermediario. “Es una sola. Pero no descarto que pueda haber alguna imputación más”, apuntó.

¿En qué está la investigación en el Liceo Militar?

Este viernes, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, confirmó al programa Desayunos Informales que el Ministerio de Defensa está llevando adelante una investigación administrativa sobre Mauvezín.

“Hubo una denuncia concreta a una persona que está en el Liceo Militar, y ante eso hacemos una investigación”, dijo García, y agregó que el proceso se inició una vez que hubo una denuncia formal y no cuando surgieron chats en redes sociales.

“Teníamos un conocimiento noticioso, a través de la prensa. Pero no nos podemos guiar por las redes. Tomo decisiones sobre datos concretos. El abogado de la persona nos dijo que había una denuncia concreta, y ahí iniciamos la investigación”, afirmó.

Hasta ahora, dijo el ministro, “no hay resultados” de la investigación. No obstante, García aclaró que desde que determinó que se iniciase no ha vuelto a meterse en tema. “Determinamos la investigación administrativa. Después de que yo tomo una decisión, es un canal donde no me meto. No hay resultados, no me ha llegado. Pero tampoco me meto, porque eso da garantías al proceso. Yo no puedo meterme antes si al final soy el que resuelvo”, apuntó.

En tanto, consultado sobre una posible separación de Mauvezín del cargo de docente, el ministro respondió: “En Uruguay, en estado de derecho, nadie es culpable al grito, todos somos inocentes hasta que alguien dice que no lo somos: la Justicia. Yo no voy a tomar una acción que no tomó la Fiscalía”.