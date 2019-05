Astori criticó las propuestas de reducción de gasto público de la oposición y dijo que son hechas desde el desconocimiento

Desde el sector de Lacalle Pou, la economista Azucena Arbeleche respondió que sus iniciativas están fundamentadas y que la crítica es porque el Frente Amplio no sabe ahorrar.

En el aniversario de Asamblea Uruguay, el líder del sector Danilo Astori pidió a la oposición que no diga que todo está mal porque es mentira, y volvió a calificar como irresponsables algunas propuestas en materia económica.

“Yo veo una competencia por quién va a bajar más el gasto público por parte de quienes no conocen absolutamente nada de cómo funciona el gasto público en Uruguay”, dijo Astori.

“Por supuesto que todos queremos ser austeros, pero no podemos aceptar que se nos proponga bajar 900 millones de dólares del gasto público que es la principal herramienta de un gobierno de izquierda para hacer justicia en la sociedad”, agregó el ministro de Economía.

Quien habló de bajar 900 millones de dólares con un shock de austeridad fue Lacalle Pou, y la jefa de su equipo económico respondió a Astori.

“Entiendo que el Frente Amplio no tiene noción de lo que es ahorrar, no tiene noción de lo que es gastar de forma eficiente e inteligente. Esto es coherente con la conducta que ha tenido el Frente Amplio en todos estos años de que no hubo impuesto que valiera para este gasto sin límites”, dijo la economista Azucena Arbeleche.

Arbeleche habló de los resultados del gasto público. “La política de gasto público es una herramienta de justicia social si llega a los que necesitan y en tanto de resultados. Lo que tenemos ahora son, luego de quince años de crecimiento en la economía, son problemas de vivienda, inseguridad y lo peor de todo es que lo resultados en materia educativa son muy malos y este es el principal elemento que tiene la población más vulnerable para salir adelante”, sentenció.

Según Arbeleche en el primer año de gestión se pueden ahorrar 900 millones no llenando todas las vacantes de funcionarios públicos y mejorando los sistemas de compras del estado.