Debate por reforma previsional: Sanguinetti dijo que "todo tiene un límite" y Manini le respondió que quiere dejarlo como "incumplidor de palabra"

Los diputados del oficialismo acordaron el viernes aprobar un cuarto intermedio de 10 días para votar la reforma de la seguridad social en la comisión especial de la cámara que estaba analizando el proyecto del Poder Ejecutivo. La discusión volverá al Parlamento el lunes después de Semana de Turismo. Sin embargo, eso no quita que los intercambios y cruces políticos se sigan dando en el interín.

En ese contexto, el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, dijo este fin de semana al diario El País que su partido ha tenido “mucha paciencia”, pero que “todo tiene un límite”, en relación a la actitud de Cabildo Abierto, que en el camino legislativo puso varias modificaciones al proyecto sobre la mesa y en las últimas semanas se negó a dar sus votos si no eran considerados algunos de sus cambios al proyecto de reforma.

“Todos salimos a la puerta de la casa de gobierno a expresar nuestra conformidad. El propio general Manini dijo que se habían contemplado sus propuestas. Se reconoció que no se cerraba el capítulo de algunas modificaciones, para mejorar el proyecto, sin tocar lo sustancial (…) Desgraciadamente, Cabildo Abierto al otro día ya estaba cuestionando lo acordado”, dijo Sanguinetti a El País, y agregó: “Nosotros hemos colaborado con mucho esfuerzo, mucho aporte técnico, mucha paciencia, nos hemos mordido la lengua para no contestar intemperancias e incumplimientos, pero todo tiene un límite”.

“Confío, anhelo, que haya entendimiento. El futuro del país está por encima de todo y se le pone en riesgo con perfilismos y protagonismos personales que no contribuyen a la buena causa”, agregó Sanguinetti.

Consultado este lunes al respecto, el líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos, cuestionó los dichos de Sanguinetti en diálogo con el programa radial Doble Click: “Sanguinetti es evidente que está intentando presionar, ponerme como incumplidor de la palabra. Tengo mucho respeto por él, pero creo que no corresponde en este tema político hablar de que la paciencia tiene un límite, como diciendo que van a tomar otras medidas. No interpreto bien qué quiere decir. Para nosotros no son de recibo ese tipo de expresiones. Vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Tenemos un camino claro y una masa de votantes que nos apoya”.

En ese sentido, Manini recordó la reunión en la que los líderes de la coalición se mostraron junto al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el redactor del proyecto de reforma, Rodolfo Saldain. El senador explicó que antes de ese encuentro se encontró mano a mano con Lacalle y Saldain para hablar del proyecto. “Cuando se nos presentó el proyecto, antes yo le dejé en claro al presidente y a Saldain que se habían tomado puntos importantes de nuestra propuesta, había puntos importantes que en el trámite parlamentario íbamos a buscar mejorarlos o cambiarlos. Después de ahí, tuvimos la reunión con los demás líderes”, relató Manini.

“El doctor Sanguinetti no estaba en la reunión que yo tuve con el presidente y Saldain, y piensa que aquella foto fue una especie de promesa. Y hay varios que alientan esa idea, de que si uno está en esta posición está incumpliendo su palabra. Pero, en realidad, no es así”, agregó.

Manini dijo este lunes además que el “espíritu” de su partido “no es trancar la reforma, es que haya reforma”. “Aparte, la reforma tiene aspectos positivos. En estos días voy a seguir hablando con los distintos referentes y legisladores de Cabildo, pero dar la respuesta definitiva, pero que seguramente va a estar en línea con lo dicho hasta ahora”, apuntó.

“Entendemos que esos temas no están aguando la leche demasiado, ni nada por el estilo. Son cosas menores en el conjunto de todo el proyecto. Son muy importantes para nosotros los dos o tres puntos en los que estamos haciendo especial énfasis, sobre todo para la defensa que va a haber que hacer después del proyecto”, afirmó Manini, y agregó: “La responsabilidad también incluye asegurarnos de que la ley quede firme en el ordenamiento jurídico. Es irresponsable votar una ley sabiendo que quienes la quieren derogar o impugnar lo van a poder hacer. Si la ley nace débil, está condenada a que en poco tiempo no exista más”.