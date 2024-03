Canciller Paganini dijo que el "proceso electoral venezolano se desvirtuó por completo" y el régimen de Maduro "se consolidó como dictadura"

"Dejaron inscribir a algunos candidatos que al régimen no le preocupan que junten un caudal de votos, pero no a los que significan un riesgo", dijo el ministro de Relaciones Exteriores.

El canciller Omar Paganini consideró que el proceso electoral venezolano se ha "desvirtuado por completo" con la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado y de su sustituta Corina Yoris, en una situación "que no está clara aún".

Este lunes el gobierno uruguayo emitió una declaración junto a otros seis países manifestando su "grave preocupación" a hora de que cerrara el periodo de inscripción para aspirantes a la Presidencia, que tendrá como candidato oficialista al mandatario Nicolás Maduro. Según denuncia la oposición, Yoris no pudo inscribirse de forma digital porque el sistema no le permitía acceder.

"Al día de hoy se han confirmado los peores pronósticos: primero se inhabilitó a la a María Corina Machado, que había sido muy apoyada en las primarias, y luego no se dejó inscribir por vías administrativas, no está muy claro aún, a la candidata Corina Yoris, que era quien se había decidido como alternativa para el proceso electoral. Dejaron inscribir a algunos candidatos que el régimen venezolano, evidentemente, no tiene preocupación de que junten un caudal de votos, pero sí a los que significan un riesgo. El proceso electoral venezolano claramente se ha desvirtuado por completo y salvo que se revierta, si bien no admite ninguna sorpresa, indica que Venezuela se consolida como una dictadura que se aleja de cualquier práctica democrática posible", dijo Paganini en rueda de prensa este martes.

Consultado si Uruguay no reconocerá el resultado de las elecciones, Paganini respondió: "Lo veremos en su momento. Claramente viene muy distorsionada (la elección). Las elecciones son para que se elijan entre alternativas, no son para que la gente elija lo que el gobierno de turno quiere. Se consolida la práctica dictatorial".

Paganini lamentó que el acuerdo de Barbados, que "parecía ser un acuerdo de democratización", no se está cumpliendo y en cada paso el régimen "se aleja" de lo pactado.

El canciller remarcó que Uruguay seguirá teniendo sede diplomática en el país caribeño porque "es valioso tener una relación diplomática". "Es una relación con uruguayos que viven allí y venezolanos que quieren venir hacia aquí", valoró.