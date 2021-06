Cardoso: "No tengo nada que ocultar, tengo una absoluta tranquilidad de conciencia"

Tanto el fiscal de Corte, Jorge Díaz, como el del caso, Vaz, dijeron que sus conversaciones “no tenían nada que ver con ninguna actitud delictiva que tuviera que ser objeto de investigación”, afirmó.

Germán Cardoso, ministro de Turismo, se refirió este jueves a la investigación a Fernando Pereira, el coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, que derivó este miércoles en la imputación del jerarca policial por cinco delitos. En el marco de esta investigación, quedaron registradas varias conversaciones entre Pereira y Cardoso, que le hizo "solicitudes particulares" al imputado. El fiscal que estudia el caso, Jorge Vaz, aclaró que el secretario de Estado no cometió un delito y por eso no lo investigará.

“No tengo nada que ver en la causa, no he sido citado ni como testigo ni como indagado”, dijo Cardoso en rueda de prensa durante una visita al departamento de Soriano.

“Sí hay hechos de la Jefatura de Policía de Maldonado, departamento del cual he sido diputado cuatro periodos, y sí he hablado con el jerarca imputado como he hablado en reiteradas oportunidades con el jefe, con el subjefe, como hablo y coordino con lo que tiene que ver con mi tarea en el Ministerio de Turismo, que coordina con la seguridad pública con jefes de Policía de todo el país”, añadió.

Según el secretario de Estado sus conversaciones con el ahora imputado formaron "parte de la coordinación que tiene que hacer el Estado en su conjunto para lograr mayor eficiencia y eficacia en los resultados que se le dan a la sociedad”.

Cardoso planteó que sus conversaciones con Pereira fueron gatilladas por diferentes hechos delictivos, e indicó: “Estaría omiso a mi responsabilidad si no lo hiciera”. El fiscal del caso detalló durante la audiencia de ayer cuáles fueron los motivos de las conversaciones, que van desde el pedido del ministro de enviar un móvil a determinado lugar debido a que habían tirado una piedra contra su auto hasta averiguar si a una amiga de su esposa que había protagonizado un accidente de tránsito le habían hecho una prueba de alcoholemia.

“En un año de escuchas telefónicas, si habrá personas de todo ámbito que han hablado con las personas que están siendo escuchadas, pero no tengo nada que ocultar, tengo una absoluta tranquilidad de conciencia y respondo a lo que tenga que responder”, afirmó el ministro este jueves.

El jerarca comentó también que tanto el fiscal de Corte, Jorge Díaz, como el del caso, Vaz, dijeron que sus conversaciones “no tenían nada que ver con ninguna actitud delictiva que tuviera que ser objeto de investigación”.