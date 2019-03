Carolina Cosse respondió a las acusaciones de haber mentido sobre los costos del Antel Arena

La ex ministra de Industria desconoce el informe del Tribunal de Cuentas pero dijo que no mintió.

El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, calificó a la ministra de Industrias como la principal representante de una cultura de opacidad. Aseguró que un informe del Tribunal de Cuentas reveló que el costo del Antel Arena fue mayor al declarado por Carolina Cosse.

La precandidata frenteamplista respondió al senador independiente:

“Vi hoy en un medio que decía que yo había mentido en el Senado. Yo no mentí nunca, no miento. No conozco el informe del TCR. Lo que se hizo en su momento fue que Antel presentó la información que tenía y tengo total confianza en el equipo”.