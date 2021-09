Carrera cuestionó "inacción" de Heber, dijo que "no es creíble" y que "no está dando en el talante necesario"

El senador del FA aseguró que pensó que Heber "estaba más preparado para atender este desafío" como ministro del Interior.

El senador del Frente Amplio (FA) Charles Carrera fue consultado este lunes sobre el caso del privado de libertad que permaneció 40 días secuestrado y torturado por otros presos en la cárcel de Santiago Vázquez.

Carrera aseguró que es una situación "inadmisible" y cuestionó que "hasta el sábado al finalizar la tarde no se habían tomado medidas". En tanto, informó que van a "convocar en forma urgente a la comisión de seguimiento carcelario".

El legislador del FA criticó la "inacción del ministro del Interior", Luis Alberto Heber, debido a lo que sucedió con el recluso y con la fuga de Hugo Pereira, ocurrida a mitad de agosto en ese mismo centro carcelario.

"Hemos visto que han existido una serie de situaciones complejas en el ámbito carcelario. Desde el primer momento con la fuga, hubo diferentes contradicciones del ministro y eso no ayuda. El ministro del Interior tiene que ser creíble. No es creíble un ministro que sale a la prensa y hace una consideración, al otro día sale a la prensa y hace otra consideración. No es creíble un ministro que anuncia la fuga más de diez días después", aseguró Carrera, quien fue director General de Secretaría de Interior durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez (2015-2020).

El senador también consideró que "no es creíble un ministro que no toma acciones con los mandos que tiene a su cargo". Estas declaraciones fueron realizadas antes de que Heber anunciara que destituyó al encargado de los módulos 10 y 11 del exComcar.

Sobre el ministro, Carrera dijo: "Cuando se lo nombró pensé que estaba más preparado para atender este desafío. Pero lamentablemente, el ministro no está dando el talante necesario para enfrentar una problemática real que tiene el país. Hoy podemos decir que tenemos 26 homicidios. Es una situación preocupante. A nosotros nos duele. Acá hay que hacer políticas de Estado. Hay que atender toda la problemática y aquí no se está atendiendo toda la problemática", afirmó.

"No vemos que haya voluntad de hacer políticas de Estado. Las políticas de Estado es que debemos darle recursos necesarios para la prevención, disuasión y represión del delito y rehabilitación. Se habla mucho de planes y de propuestas pero tanto en el presupuesto como en la Rendición de Cuentas no se han dado los recursos necesarios al Ministerio del Interior. Es necesaria infraestructura, es necesaria para ayer que se esté construyendo infraestructura necesaria", agregó Carrera.