Carrera respondió a Xavier y Martínez, que opinaron que Bonomi debería dejar su puesto: “No reconocen el trabajo y el esfuerzo”

El senador del MPP dijo que las discusiones deben darse en la interna para preservar la unidad.

En los últimos días la senadora socialista Mónica Xavier y el intendente Daniel Martínez opinaron públicamente que sería bueno que Bonomi deje el Ministerio del Interior.

Ante esos cuestionamientos, el sector de Bonomi salió a respaldarlo.

“Yo creo que son apreciaciones muy injustas que no reconocen todo el trabajo, el esfuerzo y el empeño que se puso para llevar adelante en los gobiernos de nuestro Poder Ejecutivo. Además focalizan todos los problemas de seguridad y convivencia en una persona”, dijo Charles Carrera, senador del MPP.

Carrera, que fue director general del Ministerio del Interior, dijo que las discusiones deben darse en la interna para preservar la unidad. “Por ejemplo, yo con la compañera Fabiana Goyeneche tengo diferencias cuando ella ha mencionado que la gente en situación de calle tiene derecho a vivir en la calle. Yo creo que no podemos tener personas en situación de calle. Yo tengo diferencias, sin embargo no por eso voy a pedir que la remuevan, no lo voy a llamar a Daniel Martínez a decirle que la remueva”, aclaró Carrera.