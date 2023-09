Caso Sartori: "La Jutep me ha parecido irresponsable en muchos de sus hechos" y tiene "desde siempre una actitud más militante", afirmó Botana

En ese sentido, el legislador consideró que la normativa que para la Jutep y la SCJ obliga a Sartori a presentar la declaración jurada de su esposa responde a “otro momento de la familia y de la vida familiar”. “Seguramente lo correcto sea cambiarla”, agregó.

El senador nacionalista Sergio Botana criticó este martes a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por su actuar en el caso de la omisión en la declaración jurada de la esposa del legislador blanco Juan Sartori.

La semana pasada, la Jutep resolvió por unanimidad intimar a Sartori a presentar la declaración jurada de su esposa, Ekaterina Rybolóvleva. Si no lo hace, podría ser sancionado, puesto que se lo consideraría omiso. Esto se elevaría al Parlamento y se solicitaría el 50% de su sueldo. Esta resolución se dio luego de que se conociera la sentencia de la SCJ en el mismo sentido.

“¿Por qué está obligada la señora de Sartori o la mía a entregar la declaración jurada? En mi caso, tengo una separación desde hace años, estoy separado y tengo separación de bienes. Legalmente es mi cónyuge. Este tema se procesó porque ella fue voluntariamente a entregar su declaración, pero no la pueden obligar”, afirmó este martes Botana en entrevista con el programa Desayunos Informales.

En ese sentido, el legislador consideró que la normativa que para la Jutep y la SCJ obliga a Sartori a presentar la declaración jurada de su esposa responde a “otro momento de la familia y de la vida familiar”. “Seguramente lo correcto sea cambiarla”, agregó.

Con esto, Botana cuestionó por un lado el actuar de la Jutep, tanto para este caso de Sartori como para otros. “La Jutep me ha parecido bastante irresponsable en muchos de sus hechos. Con otra integración, un día la Jutep me acusó por una cuestión por la que el Tribunal de Cuentas me pedía disculpas, y la Jutep mantuvo su acusación. Lo de la Jutep me parece desde siempre una actitud más militante”, dijo, y agregó: “La Jutep no te llama para juzgarte. ¿Cómo vamos a tener un organismo que juzga sin tener la opinión del juzgado?”.

En la misma línea, también criticó a la SCJ por lo que, a su juicio, fue dar un veredicto sobre el caso concreto y no sobre las generalidades del debate en cuestión. “La SCJ tuvo un pronunciamiento sobre el fondo, y eso es gravísimo. Está inmiscuyéndose en el caso concreto, no está trabajando sobre si es constitucional o no. Se pronunciaron sobre la circunstancia en el detalle, y ellos tienen que laudar sobre si la norma es de aplicación o no, no si la persona se defendió correctamente o no. Están viendo la circunstancia, y ellos tenían que ver si la norma era de aplicación al caso concreto o no”, apuntó.

“Dicen que Sartori debe presentar la declaración de su esposa porque no demostró tener declaración de bienes. Por lo que yo digo que si en el juicio que vamos a hacer en el Senado, Sartori demuestra que tiene separación de bienes, el tema está liquidado. Si no es así, obviamente caerá dentro de la obligación de la ley”, concluyó Botana.