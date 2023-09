Jutep resolvió intimar al senador Sartori a presentar la declaración jurada de su esposa

El directorio se reunió días después de que se conociera la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que obliga al senador del Partido Nacional a presentar la declaración jurada de su esposa.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) resolvió este jueves por unanimidad intimar al senador blanco Juan Sartori a presentar la declaración jurada de su esposa.

Luego que se conociera la definición de la SCJ, Sartori se expresó públicamente: "No puedo ni voy a obligar a mi esposa, con la que tengo separación de bienes, a que presente nada". Además, tildó de "arcaico" el fallo y contó que tiene separación de bienes con Ekaterina Rybolovleva.

Sin embargo, la presidenta de la institución, Gabriela di Longo, se expresó días atrás de forma contraria: "Yo no creo que sea arcaico. Él lo toma desde el punto de vista de que como hombre o esposo no puede obligar a la cónyuge a presentar su estado patrimonial. Creo que él lo que no llega a comprender es el fin último que tiene esta legislación".

El caso ha generado críticas desde el Frente Amplio e incluso algunos reparos dentro del Partido Nacional. El senador Jorge Gandini dijo que "la ley los obliga a todos por igual a hacer una declaración jurada". "Si no puede cumplir las normas, no tiene que dedicarse a esa actividad", sentenció.