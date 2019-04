Christian Di Candia será el intendente de Montevideo hasta el final del período

Daniel Martínez renunciará al cargo y no pedirá licencia sin goce de sueldo hasta las internas, como había resuelto en primera instancia.

Después de varias idas y vueltas en la sucesión de Martínez al frente de la Intendencia, este lunes se resolvió que Christian Di Candia será su sustituto.

El primero en la línea de sucesión era Óscar Curutchet, que fue dado de baja por el propio Martínez por priorizar la presidencia de la AUF.

La segunda en la línea era Fabiana Goyeneche, pero declinó asumir el cargo. El tercero era Christian Di Candia, que finalmente este lunes aceptó renunciar a su cargo presupuestado en la Junta Departamental de Montevideo para quedar habilitado para asumir el cargo de intendente.

Daniel Martínez había señalado que se pediría licencia sin goce de sueldo hasta las internas de junio y que dependiendo del resultado de estas resolvería qué hacer luego. Ahora resolvió que renunciará definitivamente al cargo, sin importar si se convierte o no en el candidato presidencial del Frente Amplio.

“Dejo que quien asuma tenga un período de un año y algo. Lo digo con la tranquilidad de que hay equipo, de que se trabajó rompiendo chacras en la Intendencia. No solo hay equipo en el gabinete sino también a nivel de directores de división y de una estructura que por suerte está empezando a trabajar pensando en los objetivos y en los ciudadanos”, expresó Martínez al respecto de su renuncia.

“No voy a ser parte de la campaña electoral. Hay limitaciones constitucionales, pero como dije cuando Daniel me consultó la primera vez yo quería ser consecuente con la responsabilidad que había asumido con el Frente Amplio y con Daniel Martínez, y si me tocaba asumir iba a hacerlo. No hay costo ninguno en no ser parte de la campaña electoral cuando uno tiene la oportunidad de ser intendente de la capital del país, para mí es un honor y un orgullo”, expresó Di Candia.