Cipriani habló del futuro del Vilardebó y estimó cuánto bajará el ingreso a las colonias

El presidente del Directorio de ASSE dijo que en las colonias, que por ley deben cerrar antes de 2025, hay 600 pacientes y 910 funcionarios.

Leonardo Cipriani reiteró que este Directorio de ASSE no cerrará el Hospital Vilardebó o las colonias asilares, que por ley deberían ser cerrados antes de 2025. En 2017, la Ley de Salud Mental encomendó al Poder Ejecutivo la creación de un "cronograma de cierre de los establecimientos asilares y estructuras monovalentes" cuyo "cumplimiento definitivo" debería darse antes de 2025.

"Cierre del Vilardebó no va a ser. Nosotros no vamos a cerrar el Vilardebó. El Vilardebó nosotros lo pensamos adaptar como hospital judicial, con un cupo de 100, 140 camas", dijo el titular de ASSE en rueda de prensa este viernes.

"Nosotros no vamos a cerrar las colonias porque consideramos que no se pueden cerrar en este momento. El Uruguay no puede decir 'hoy no trabaja'. Hoy las colonias tienen 600 pacientes y 910 funcionarios. Lo que estamos haciendo es no ingresando pacientes", agregó.

Cipriani dijo que quienes ahora están en las colonias "es gente que está institucionalizada desde hace muchísimos años". "Nos encontramos con gente que viene del viejo INAU y hoy en día esos uruguayos están bien atendido, han mejorado muchísimo (...), la dirección es una dirección muy comprometida", argumentó.

Según sus cálculos, al término de esta administración se habrá reducido 30% la cantidad de pacientes en las colonias.