"Claramente no estamos ante elecciones libres y democráticas en Venezuela", dijo Lacalle sobre inhabilitación de candidata opositora

"Nosotros hemos dicho más de una vez lo que pensamos del gobierno de Venezuela, se lo dijimos al propio Maduro en las reuniones que hemos tenido", apuntó el presidente.

El presidente Luis Lacalle Pou expresó su rechazo a la inhabilitación de la candidata opositora venezolana María Corina Machado.

El Tribunal Supremo de Venezuela confirmó hace algunos días la inhabilitación de Machado para postularse a cargos de elección popular por 15 años.

Ratificó así una decisión que había tomado en junio la Contaduría General. La principal candidata opositora fue inhabilitada por apoyar las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, y por respaldar a quien en 2019 se autoproclamó presidente, Juan Guaidó.

Con este escenario, Lacalle Pou afirmó este jueves que las elecciones que se realizarán en Venezuela no son libres ni democráticas.

“Nosotros hemos dicho más de una vez lo que pensamos del gobierno de Venezuela, no decimos gre-gre para decir Gregorio. Lo dijimos como oposición, el día que nos tocó asumir y se lo dijimos al propio Maduro en las reuniones que hemos tenido. Nosotros no tratamos de tener un punto de vista según nos guste más o menos un gobierno”, afirmó Lacalle.

“Con la inhabilitación de María Corina Machado, la principal líder opositora, claramente es una elección en la que no se tiene ningún tipo de voluntad de que sea transparente ni que puedan competir todos. No sé cómo se llama eso según el color político, pero claramente no estamos ante elecciones libres y democráticas en Venezuela”, agregó.