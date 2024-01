"Los destinos lo define cada pueblo": Cosse dijo que no se quería "meter" con lo que ocurre en Venezuela y la oposición apuntó contra ella

"Mucha vuelta de palabras para no decir lo que hay que decir: Venezuela es una dictadura", apuntó el precandidato colorado Gabriel Gurméndez.

"Yo no me voy a meter en temas internos de otros países", dijo la precandidata del Frente Amplio (FA), Carolina Cosse, este miércoles tras ser consultada por la inhabilitación en Venezuela de la dirigente opositora María Corina Machado.

"Yo capaz que en la mesa de un boliche sin responsabilidad pública ni política me pongo a opinar libremente sobre lo que pasa adentro de cada país, pero como persona política yo tengo que tener mucho cuidado", consideró.

En todo caso, la intendenta de Montevideo opinó que Uruguay tendría que ofrecer ayuda, pero enfatizó que "los destinos lo define cada pueblo". En esta línea, expresó: "Le deseo al pueblo de Venezuela y a todos los pueblos del mundo que encuentren una solución democrática, con libertad, genuina". Y luego reafirmó: "Pero la tiene que encontrar el pueblo de Venezuela, no se la voy a encontrar yo".

"La libertad de expresión en todos los ámbitos es muy importante y nunca voy a querer para mi país nada que se aparte de eso pero también estoy convencida que los pueblos tienen que encontrar su propia solución", aseveró Cosse.

Sostuvo, asimismo, que tiene que ser "muy cuidadosa" porque tiene "una responsabilidad pública" y pretende tener una "muy importante", entonces cada cosa que diga "puede tener consecuencias para el Uruguay".

"Por lo tanto, hay que ser cuidadoso y lo que sí tenemos que tener claro es que para nuestro país queremos lo mejor: libertad y buena democracia", manifestó.

Tras estas declaraciones, varios representantes de la coalición apuntaron contra la intendenta de Montevideo. "Quiere ser cuidadosa de no decir que (Nicolás) Maduro es un dictador, quiere ser cuidadosa de no ofender a los que restringen la libertad de María Corina Machado de ser candidata. Mucha vuelta de palabras para no decir lo que hay que decir: Venezuela es una dictadura", apuntó el precandidato colorado Gabriel Gurméndez.

O sea, quiere ser cuidadosa de no decir que Maduro es un dictador, quiere ser cuidadosa de no ofender a los que restringen la libertad de María Corina Machado de ser candidata. Mucha vuelta de palabras para no decir lo que hay que decir: Venezuela es una dictadura. https://t.co/xY0RKuaMVS — Gabriel Gurméndez (@ggurmendez) January 31, 2024

A estas críticas se sumaron las del subsecretario de Industria, Walter Verri, quien le exigió a Cosse "que diga la verdad". A su vez, aseguró que la precandidata "no condena a Maduro porque piensa igual y no cree que en Venezuela hay democracia".

"Con Argentina sí se meten. Por eso no pueden ganar, porque quieren ese socialismo para Uruguay. ¿Queda claro?", sentenció.

Que diga la verdad, no condena a Maduro porque piensa igual y cree que en Venezuela hay democracia. Con Argentina si se meten. Por eso no pueden ganar, porque quieren ese socialismo para Uruguay. Queda claro ? https://t.co/5B4pIEU1bM — Walter Verri (@walterverri) January 31, 2024

El gobierno uruguayo expresó este domingo su “gran preocupación” por la inhabilitación en Venezuela de la dirigente opositora Machado para competir en las elecciones presidenciales en las que Maduro buscará ser reelecto. "Uruguay observa con gran preocupación estas inhabilitaciones judiciales de opositores políticos para ocupar cargos electivos o públicos, ya que atentan directamente contra la celebración de elecciones libres, democráticas y competitivas, que son el reclamo y anhelo de todo el Pueblo Venezolano y que eran el espíritu rector de la firma de los mencionados Acuerdos", señaló Cancillería en un comunicado.