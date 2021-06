Colonia "está en una situación crítica" y enfrenta un momento "bisagra", según Karina Rando

"Donde hagamos un mal movimiento podemos entrar en un sistema de salud totalmente agotado", dijo la directora general de Coordinación del MSP.

La directora general de Coordinación del Ministerio de Salud Pública, Karina Rando, explicó este martes cuál es la situación de la pandemia y el sistema de salud en Colonia.

Según la jerarca, este departamento "está en una situación crítica" y "hasta ahora" no se habían registrado "tantos casos positivos seguidos".

"Tenemos un sistema de salud que está estresado, que está exigido, tenemos médicos y enfermeros que están cansados, pero tenemos un sistema de salud que sigue respondiendo, que todavía tiene camas de CTI disponibles y todavía tiene la capacidad de decir 'no se nos mueren pacientes porque no estén atendidos, porque el sistema de salud haya colapsado'. Eso no sucede. No estamos en esa situación", dijo.

La jerarca del MSP aseguró que Colonia está en una "situación bisagra". "Donde hagamos un mal movimiento ahí sí podemos entrar en un sistema de salud totalmente agotado en el cual no tengamos más capacidad", señaló.

Rando hizo estas apreciaciones en la reunión virtual del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales de Colonia, de la que también participaron el número tres de Salud Pública, Miguel Asqueta, y el intendente de Colonia, Carlos Moreira.