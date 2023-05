"¿Cómo hacemos para darle de comer a nuestros gurises?": protesta de lavaderos de autos tras prohibición de operar con agua de OSE

“La Policía nos vino a decir que si no cerrábamos nos iban a sacar las cosas. Nosotros queremos trabajar. Las familias quieren trabajar”, dijo uno de los integrantes de lavaderos a Telemundo.

Un grupo de personas que se dedican al lavado de autos se movilizó en la noche del domingo en reclamo de poder seguir trabajando, pese a la prohibición emitida desde el gobierno en el marco de la crisis del agua.

A principios de mayo se informó que la Jefatura de Policía de Montevideo identificaría a todas aquellas personas que hagan tareas en lavaderos callejeros de autos, como forma de disminuir la demanda de agua, en el marco de la crisis hídrica que enfrenta el país. Ese monitoreo incluyó la conformación de “un listado con filiación completa de dichas personas y ubicación donde se realiza el lavado de vehículos en la vía pública".

Desde este sábado, la Policía comenzó a salir a notificar a los lavaderos de autos informales acerca de la prohibición de utilizar agua de OSE para lavar vehículos. La Policía notificará a estos lavaderos que ante el incumplimiento de la detención de sus actividades con agua de OSE se notificará a la Fiscalía General de la Nación sobre esa conducta. El relevamiento del Ministerio del Interior encontró cerca de 200 lavaderos informales entre Montevideo y Canelones.

Ante este escenario, la movilización de este domingo a la noche, en la zona de Batlle y Ordóñez y San Martín, fue en reclamo de poder seguir trabajando.

“La Policía nos vino a decir que si no cerrábamos nos iban a sacar las cosas. Nosotros queremos trabajar. Las familias quieren trabajar”, dijo uno de los integrantes de lavaderos a Telemundo. “Pagamos el agua, todo. Somos lavaderos chicos, pero no podemos si nos ponen impuestos. Solo pedimos que nos dejen laburar, no molestamos”, agregó.

“Queremos que nos digan con quién hablar a ver qué solución nos pueden dar. ¿Cómo hacemos para darle de comer a nuestros gurises o pagar un alquiler? Es muy fácil que nos digan que cerremos, ¿pero cómo nos arreglamos?”, afirmó.

En tanto, entre marzo y abril, OSE cortó el suministro de agua a casi 400 lavaderos clandestinos, la mayoría en la capital del país.