"Con el diario del lunes, fue un error de apreciación" considerar "no importantes" los chats entre Ache y Maciel, afirmó Heber

El senador nacionalista y exministro del Interior Luis Alberto Heber defendió este jueves el actuar del gobierno ante el denominado “caso Marset”, en especial sobre la postura que adoptaron las cúpulas del Ministerio del Interior y Cancillería cuando comparecieron en el Parlamento por el tema en agosto de 2022. No obstante, consideró que, a raíz de la “tormenta” que se generó, quizás “fue un error de apreciación” entender que los chats entre el exsubsecretario Guillermo Maciel y la exvicecanciller Carolina Ache eran “irrelevantes”.

Noviembre fue un mes parteaguas en el caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y la entrega del pasaporte que le hizo el gobierno de Uruguay. Luego de que Ache declarara ante la Justicia y diese grabaciones de conversaciones con el entonces canciller Francisco Bustillo, él dio un paso al costado luego. Y es que allí se conoció que Bustillo le sugirió a su número dos que "pierda" el celular para no entregar las conversaciones que mantuvo con Maciel sobre la peligrosidad del narcotraficante Marset. Los mensajes de WhatsApp entre Ache y Maciel databan de 2021, cuando Marset se encontraba preso en Dubái y tramitaba un pasaporte uruguayo. La existencia de esas conversaciones se conocieron sobre fines de 2022 y sacudieron al gobierno. Cuando la vicecanciller hablaba con Bustillo de este tema era porque las conversaciones se las solicitaban desde la propia Cancillería, que investigaba el tema.

¿Por qué Bustillo quería que Ache desechara su celular? Para que la Justicia -que había pedido todos las comunicaciones en torno a la entrega del pasaporte- no conociera los mensajes que habían intercambiado Maciel y Ache en setiembre de 2021, en los que quedaba claro que ambos jerarcas estaban al tanto de la peligrosidad del narcotraficante. Ante el Parlamento tampoco se dio a conocer esa información.

“No hubo ocultamiento al Parlamento. Los chats a nuestro juicio fueron irrelevantes. Maciel, que es un hombre honrado y muy correcto, le escribió a Ache para tratar de apurar el tema, para que tuviéramos la información cuanto antes, para saber si Marset estaba preso o no, porque era la información que nos pedía la Dirección de Drogas. No estábamos haciendo una investigación porque no teníamos ningún requerimiento de Marset, no hay denuncias contra Marset acá”, dijo al respecto este jueves Heber en entrevista con Desayunos Informales.

“La forma, lo que le dice Maciel a Ache es para que apure, para que se dé cuenta de la dimensión, para que tome conciencia que no estamos pidiendo por alguien que perdió el pasaporte o por alguien que tiene una situación complicada en Emiratos; no, Guillermo le está diciendo con buen criterio que ojo, que es una persona peligrosa, que es un narco peligroso, para que se ocupe y nos dé la información. Ese chat es una advertencia a Carolina para que no lo tome livianamente este tema ni que mande a la secretaria a averiguar, sino que se ocupe del asunto. Es irrelevante lo que Maciel le tenga que decir a Carolina. La información que teníamos que darle al Parlamento es que efectivamente Maciel se comunicó con Cancillería para saber si Marset estaba preso”, apuntó Heber, y agregó: “No les dijimos a los senadores lo que no nos pareció irrelevante. El contenido nos parece irrelevante, lo importante del tema era saber si estaba preso”.

Ahora, a la vista de todo lo sucedido, ¿considera que fue un error no haber hecho públicas esas conversaciones? “No nos pareció importante la forma en la que se comunica Maciel. Eso, hoy con el diario del lunes, ¿podemos considerarlo un error? Sí, fue un error de apreciación en el momento”, respondió Heber. “Estábamos diciendo que el subsecretario le estaba poniendo algo para que se mueva, para que actúe. No me pareció que importara un tema del relacionamiento personal entre Ache y Maciel. Ahora, con el diario del lunes, después de la tormenta que se hizo en un vaso de agua…”, agregó.

En tanto, consultado sobre las grabaciones que Ache hizo de las conversaciones con Bustillo, Heber valoró: “Me pareció horrible que se haya grabado una conversación de carácter personal entre gente que trabaja junta en el gobierno. Es como si Maciel me graba una conversación a mí de las miles difíciles que hemos tenido sobre el ministerio. No me parece leal”.