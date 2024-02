"Cuando se carece de argumentos, se recurre al agravio": Lacalle Pou respondió a la vicepresidenta de Venezuela

“Ya que (Rodríguez) está tan interesada en lo que nosotros dijimos, habría que justificar un régimen como el que ellos llevan adelante hace mucho tiempo, presos políticos, elecciones que no son transparente. Más que el insulto y el agravio, habría que hacer una reflexión de si se quiere tener una democracia plena o no”, agregó.

“Cuando se carece de argumentos, se recurre al agravio”. Así respondió el presidente Luis Lacalle Pou a los comentarios que hizo la vicepresidenta de Venezuela sobre él.

La vicepresidenta venezolana, Decly Rodríguez, apuntó en las últimas horas contra Lacalle Pou luego que él asegurara que "rompe los ojos" que en Venezuela "hay una dictadura". En su cuenta de X, la representante de Venezuela citó una publicación de Telemundo y escribió este lunes: "Tiene cara de lacayo, se dobla y mueve la cola cuando sus amos del norte le dan órdenes".

"Le valdría mejor atender los problemas del pueblo de Uruguay en lugar de inmiscuirse en los asuntos de Venezuela", expresó Rodríguez. "El golpismo y extremismo no pasarán", señaló y aseguró que "Venezuela se respeta".

¿Qué había dicho Lacalle anteriormente? "Es claro. Rompe los ojos que es una dictadura, que no hay elecciones libres. Hoy se enteraron de otra persona detenida injustamente. El que no lo quiere decir, por algo es. Si ladra, tiene cuatro patas y mueve la cola, si alguien no me dice que es un perro, por algo será", apuntó, e hizo alusión -sin decirlo directamente- a la postura de dirigentes del Frente Amplio de no hablar de Venezuela como una dictadura.

Ahora, consultado este lunes de noche en el marco de su visita al Carnaval de Artigas, Lacalle Pou respondió a Rodríguez: “Cuando se carece de argumentos, se recurre al agravio”.

“Ya que (Rodríguez) está tan interesada en lo que nosotros dijimos, habría que justificar un régimen como el que ellos llevan adelante hace mucho tiempo, presos políticos, elecciones que no son transparente. Más que el insulto y el agravio, habría que hacer una reflexión de si se quiere tener una democracia plena o no”, agregó.

En ese sentido, Lacalle Pou remarcó que no está diciendo “nada nuevo” porque esta postura ya la tenía “cuando era senador”: “Lo dije en distintas cumbres, en organismos internacionales, y el otro día me preguntaron y dije lo mismo de siempre. No deberían sorprenderse si son los que llevan adelante este mismo tipo de régimen”.

En tanto, el presidente Lacalle Pou también fue consultado sobre la propuesta del precandidato nacionalista Álvaro Delgado, quien invitó a los demás precandidatos de todos los partidos a firmar una nota contra la inhabilitación de la candidata opositora venezolana María Corina Machado.

“No me puedo meter en campaña”, dijo, y agregó: “Me pareció un tema de sentido común lo que dijo Álvaro”.