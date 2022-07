Cumbre del Mercosur culminó sin acuerdo para declaración final; Uruguay se abstuvo de firmar comunicado que no incluye "flexibilización"

Uruguay decidió no firmar un comunicado final de la cumbre del Mercosur que culminó este jueves en Paraguay dado que el texto no contemplaba el concepto de "flexibilización" que el presidente Luis Lacalle Pou pretende que adopte el bloque regional. El comunicado sí es respaldado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay, y Bolivia.La cumbre […]

Uruguay decidió no firmar un comunicado final de la cumbre del Mercosur que culminó este jueves en Paraguay dado que el texto no contemplaba el concepto de "flexibilización" que el presidente Luis Lacalle Pou pretende que adopte el bloque regional. El comunicado sí es respaldado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay, y Bolivia.

La cumbre terminó además sin una declaración final, como ya ocurrió en ediciones anteriores, debido a las diferencias entre los socios del Mercosur.

Más temprano, durante la reunión de presidentes, quedaron de manifiesto las diferentes posturas a la interna del Mercosur tras el anuncio semanas atrás de Uruguay de que avanzaba en sus negociaciones para alcanzar un tratado de libre comercio (TLC) con China. El mandatario argentino Alberto Fernández señaló: "Que no nos ilusione la idea de buscar soluciones individuales, de que 'yo puedo salir con un proyecto propio que me alcance a mí', porque todo eso es de corto aliento". "No me niego en nada a analizar lo que mi querido Luis Lacalle llama flexibilización", agregó señalando al presidente uruguayo.

"¿Por qué no lo analizamos juntos?", dijo sobre un eventual acuerdo con China.

A su turno, Lacalle Pou defendió la postura de su administración y afirmó: "La mejor manera de proteger a mi pueblo es abriéndome al mundo".

Por su parte, el paraguayo Mario Abdo Benitez dijo en rueda de prensa tras el encuentro: "“Respetamos la autonomía de cada país. Pero la posición de Paraguay sigue siendo que creemos nosotros que es más conveniente, por la fuerza que nos permite el mercado y la fuerza que tiene el Mercosur, negociar en bloque”.