Da Silveira dijo que cambios en repetición solo se aplicarán este año, motivado por "la conflictividad" y "los efectos de la pandemia"

El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, aclaró este miércoles que los cambios estipulados por las autoridades de la ANEP en la repetición de los alumnos de Secundaria y UTU solo se aplicarán en 2022 y que no serán parte de "nuevas reglas de juego" que establece la llamada transformación educativa a partir de 2023.

"No es que no haya repetición. Lo que hicieron las autoridades de ANEP es postergar la decisión de repetición a febrero, dando antes una serie de oportunidades para que los alumnos alcancen el nivel y no sea necesaria la repetición. No se elimina, se posterga", aclaró el ministro a la prensa este miércoles.

Da Silveira enfatizó que esta modificación "no es parte de la transformación educativa". "No es así como va a funcionar de aquí en adelante. Son medidas solo para este fin de año que tratan de responder a problemas específicos generados este año que acumula los efectos de la pandemia, más la conflictividad que ha habido", declaró. Al hablar de "conflictividad", Da Silveira refiere a la sucesión de paros que ha arrastrado el ciclo lectivo 2022 de parte de los sindicatos que se oponen a la reforma impulsada por el gobierno.

Tal como fue informado, los alumnos de ciclo básico y bachillerato de Secundaria y UTU no repetirán en diciembre de este año.

Los estudiantes que no logren aprobar al final del ciclo lectivo recibirán apoyo para la aprobación de las materias sin la utilización del examen como herramienta y no habrá fallo de repetición en la reunión final de profesores de diciembre para todos los niveles. Durante ese mes tampoco habrá período de exámenes para materias de 2022 con excepción de aquellos que tengan asignaturas pendientes de cursos anteriores a este año.

Según el documento, los docentes de ciclo básico en la reunión final del próximo mes tendrán los siguientes parámetros de fallos: promoción total, es decir que pasa de año; promoción parcial, para aquellos estudiantes con no más de cuatro asignaturas insuficientes y fallo condicional para alumnos con más de cinco materias pendientes.

En el caso del primer año de bachillerato, los docentes podrán emitir un fallo de promoción total; promoción parcial, hasta tres asignaturas sin aprobar y fallo condicional a partir de cuatro materias insuficientes.

En todos los niveles las inasistencias no condicionarán ninguno de estos fallos. En febrero, aquellos que tras un segundo período de apoyo y un periodo de examen aún tengan cinco asignaturas o más sin aprobar repetirán el curso.