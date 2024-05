"Hay alguna patadita en la canilla", dijo Lacalle sobre la campaña y enfatizó que el día después "es importantísimo"

En esta línea, el presidente llamó a "bajar un poquito la pelota".

El mandatario Luis Lacalle Pou habló este jueves en Artigas sobre la campaña electoral "como uruguayo y como presidente de la República". Dijo, en rueda de prensa, que siempre "hay alguna patadita en la canilla", pero que se sepa que "el día después es importantísimo".

Em esta línea, también, llamó a "bajar un poquito la pelota". Y subrayó: "Esto es algo que me decía a mí mismo y que le decía a los uruguayos cuando era candidato, que era que uno tiene que ser el factor de unión no de división".

"Cuando querés ser presidente no querés ser de la mitad de Bella Unión, de la mitad de Villa Constitución; querés ser de todos", recalcó. "Y para ser presidente de todos, que obviamente no todos van a estar de acuerdo contigo, ¿qué tenés que hacer? Tratar bien a los demás", aseguró.

"Es como un padre de una gran familia que es el país", comparó. "Entonces, lo que uno espera es que los candidatos sean firme con las ideas, suaves con las personas y saber que hay un día después y que el que gane, si tiene realmente vocación de ser presidente de todos los uruguayos, que actúe en consecuencia", manifestó.

Lacalle había expresado este martes preocupación porque se hable de "un fin político-partidario" y agregó que "es tan grave la acusación falsa como decir que hay una operación político-partidaria". Esta declaración del presidente se dio tras conocerse que la acusación de una trabajadora sexual contra el precandidato frenteamplista era falsa.

"No me molestó lo que dijo el presidente. Sí me preocupa que no haya sabido leer lo que yo dije o que aparezca destemplado", apuntó, por su parte, este jueves Orsi en rueda de prensa.