Daniel Martínez dijo que Luis Lacalle Pou no interpretó correctamente sus dichos

En campaña electoral por Florida, el precandidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, señaló que son datos de la OCDE los que confirman que el país tiene una carga tributaria “promedio”.

El exintendente de Montevideo y precandidato del Frente Amplio sostiene que Luis Lacalle Pou no interpretó bien sus declaraciones.

Martínez dijo este jueves que de acuerdo a datos de la OCDE, el país tiene una carga tributaria “promedio” en comparación con otros países, y esa carga quizás sea más pesada para algunos sectores productivos que para otros.

“La realidad es que somos un país promedio, no es que seamos un país que matamos a impuestos. No es así. No lo calculamos nosotros, sino expertos internacionales. Es así”.

El precandidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, dijo que a su juicio el país tiene una carga tributaria “exagerada”, no “adecuada” como señaló Martínez, y que los aumentos tributarios durante los gobiernos del Frente Amplio fueron altos.

Señaló que las declaraciones del exintendente confirman lo que sugiere el programa del Frente Amplio: gravar más el capital para aumentar los ingresos del Estado.

Pero Martínez insistió en que Lacalle Pou no interpretó bien sus dichos.

“La estructura de costos de la producción arrocera, por ejemplo, la energía es determinante, es casi el 40% de la estructura de costos, por lo tanto, para ellos, una rebaja del gasoil o la energía pesa pila. Para la producción de la cría de ganado casi no incide, entonces, no es que la medida bajar el precio de energía va a ayudar a todos, sino que depende de cada realidad. Por lo tanto, yo creo que hay sectores que una baja de impuestos es necesaria, y de repente hay otros que pueden tributar más, por qué no”.