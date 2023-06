Delgado habló con director ejecutivo del BID y dijo que le aseguró que "no hay ningún préstamo aprobado ni en discusión con la IM"

El jerarca señaló que quien está hablando en forma "permanente" por este tema y otros es el Ministerio de Economía.

El Ministerio de Economía no autorizó a la Intendencia de Montevideo a recibir un préstamo no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para atender la crisis hídrica. La ministra Azucena Arbeleche respondió que serán los Ministerios de Salud Pública y de Desarrollo Social los que se encargarán de asistir a la población.

"Estoy indignadísima. No sé cómo no les da vergüenza decirnos que no, después de las sugerencias de buena fe que hemos hecho -de las cuales varias las han tomado, lo cual me alegra mucho-. Estamos para colaborar de verdad", criticó la intendenta Carolina Cosse en una rueda de prensa este martes por la noche.

Al respecto, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo a Telemundo este miércoles que habló con el director ejecutivo en nombre de Uruguay del BID en Washington y le confirmó que "no hay ningún préstamo aprobado ni en discusión con la Intendencia de Montevideo" por la crisis hídrica.

El jerarca señaló que quien está hablando en forma "permanente" por este tema y otros es el Ministerio de Economía.

Consultado sobre a qué atribuye los dichos de Cosse, Delgado sostuvo que no quiere calificar. "No puedo hacer política chiquita en momentos tan sensibles para la gente. Cada uno se hace cargo de lo que dice", apuntó.

Según la carta de la IM, el 31 de mayo el BID respondió la solicitud de la comuna asegurando que "estarían en condiciones de apoyar (a la IM) con recursos no reembolsables", por ejemplo, para "asistir a usuarios de policlínicas municipales para el acceso al agua embotellada".

La respuesta del MEF llegó este martes. "El Poder Ejecutivo, a través del MSP y Mides está coordinando todas las acciones necesarias para asistir a la población de la zona metropolitana, con especial atención a quienes se encuentran en situaciones más vulnerables tanto para razones económicas como de salud. De considerarse necesario, se podrá recurrir al apoyo de organismos multilaterales de crédito ante los cuales este ministerio ejerce la representación del país", cierra la carta firmada por Arbeleche.