"No sé cómo no les da vergüenza": Cosse dijo estar "indignadísima" por negativa del MEF a préstamo del BID para crisis del agua

El Ministerio de Economía no autorizó a la Intendencia de Montevideo a recibir un préstamo no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo para atender la crisis hídrica.

La ministra Azucena Arbeleche respondió que serán los Ministerios de Salud Pública y de Desarrollo Social los que se encargarán de asistir a la población.

"Estoy indignadísima. No sé cómo no les da vergüenza decirnos que no, después de todo lo que hemos hecho, de toda las sugerencias de buena fe que hemos hecho -de las cuales varias las han tomado, lo cual me alegra mucho-. Estamos para colaborar de verdad", criticó la intendenta Carolina Cosse en una rueda de prensa este martes por la noche.

La frenteamplista aseguró que el BID dio la habilitación y que únicamente se requería "el formalismo de que el MEF lo aprobara".

"Dicen que se van a encargar ellos de todos. Me parece muy bien", dijo irónicamente, antes de cerrar: "Están bloqueando a la intendencia en la ayuda a la gente".

Según la carta de la IM, el 31 de mayo el BID respondió la solicitud asegurando que "estarían en condiciones de apoyar (a la IM) con recursos no reembolsables", por ejemplo, para "asistir a usuarios de policlínicas municipales para el acceso al agua embotellada".

La respuesta del MEF llegó este martes. En primer lugar se recordó que este lunes se declaró la emergencia hídrica en la zona metropolitana "a los efectos de brindar seguridad jurídica y dar agilidad a los procedimientos administrativos necesarios para afrontar la referida situación de excepción".

"Consecuentemente, el Poder Ejecutivo, a través del MSP y Mides está coordinando todas las acciones necesarias para asistir a la población de la zona metropolitana, con especial atención a quienes se encuentran en situaciones más vulnerables tanto para razones económicas como de salud. De considerarse necesario, se podrá recurrir al apoyo de organismos multilaterales de crédito ante los cuales este ministerio ejerce la representación del país", cierra la carta firmada por Arbeleche.