"Está nervioso", "por favor, bo" y "pude terminar una sola frase": tenso debate entre Andrade y Mieres por la seguridad social

Ante la consulta de cómo financiar los costos de la reforma, Andrade propuso eliminar exoneraciones de impuestos y Mieres objetó que eso desestimula inversiones y generaría pérdida de puestos de trabajo.

Los cálculos económicos protagonizaron el debate entre el senador frenteamplista Óscar Andrade y el exministro de Trabajo Pablo Mieres, una instancia que tuvo lugar este viernes en el programa Desayunos Informales y que estuvo enfocada en el plebiscito sobre la seguridad social que se votará en octubre.

No hubo acuerdo entre ellos sobre en cuánto tiempo se gastan los US$22.000 millones depositados en las AFAP si estas se eliminan, ni en cuánto dinero le cuesta al Estado equiparar la jubilación mínima con el sueldo mínimo.

Ante la propuesta de equiparación de jubilación y salario mínimos, que aumentaría el pago a 223.000 personas que perciben menos de $22.268, coincidieron en que crecerá el gasto público, pero discrepan en cuánto.

“La iniciativa de las firmas lo que establece es que ninguna persona cobre menos de $22.268”, dijo Andrade, y Mieres le preguntó: “¿Está de acuerdo con que eso incrementa el déficit?”. “Sí, sí, claro, es un gasto”, respondió el senador.

“La realidad es que son US$1.000 millones que se aumentan de un saque, de un año al otro, esa es la realidad”, afirmó Mieres, y Andrade le retrucó: “No es cierto. Son US$360 millones si fuera este año y con la proyección de salario e inflación, el año que viene son menos de US$320”. “Lo dicen los análisis del Banco de Previsión Social y no análisis partidarios ni gente que da manija”, defendió el exministro.

Mieres advirtió que con ese cambio se estancaría el sueldo base por el gasto adicional de ajustar la jubilación mínima. También cuestionó la redacción de la propuesta, porque aumentaría incluso jubilaciones y pensiones que cobra una misma persona.

Otra de las interrogantes es qué pasa con los US$22.000 millones depositados en fondos privados si se eliminan las AFAP.

“Esa plata se va a gastar en diez años, porque eso va a un fideicomiso en el BPS para pagar esta barbaridad de incremento del déficit: se va gastar en 12 años, esa plata se esfuma, y a las jubilaciones va a haber que seguir metiéndole plata, y empezar a pagar impuestos nuevos, aumentar el IVA, pagar más aportes personal y patronales”, consideró Mieres.

“El agotaría en 12 años tiene que ver, en todo caso, con el reconocimiento de cuánto bajaron las jubilaciones las AFAPS. Porque el incremento principal no está dado por el salario mínimo, está dado por recuperar la forma de cálculo que tenías en el año 1996, que es muy baja, 45% de los últimos diez años. ¿Qué pasa si triunfa el plebiscito? Mejoran las jubilaciones”, afirmó Andrade, y Mieres interrumpió: “No, no es cierto”. “Entonces que explique cómo es que se agotan los recursos”, retrucó Andrade.

Tenso debate e interrupciones

Más allá de las cuestiones más técnicas, la tensión y las interrupciones marcaron el tono del debate. “Nos mintieron en campaña cuando prometieron que no iban a mover la edad jubilatoria”, apuntó Andrade.

Mieres, por su parte, consideró que la propuesta del plebiscito “es regresiva” y “perjudica a los trabajadores más débiles”.

“Durante 15 años, el partido de Andrade gobernó con mayoría absoluta y nunca tomó la iniciativa de derogar el régimen mixto, porque sabe que es el sistema positivo y favorable para la sostenibilidad del sistema”, apuntó Mieres.

Entre argumentos e interrupciones, Mieres le retrucó a Andrade: “¿Me deja hablar o no? Está nervioso, no me permite hablar”.

“Por favor, bo”, se quejó Mieres ante las interrupciones de Andrade, a lo que el senador respondió: “Él me interrumpió bastante más, pude terminar una sola frase”. Andrade tiene el objetivo de “generar dispersión, tirar datos y gritar”, agregó el exministro.