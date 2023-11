Desapareció audio de Marset en causa de 2018: Gómez descartó que haya "mala fe" y planteó qué puede haber ocurrido

Por esta situación al menos cuatro fiscales fueron citados a declarar en la investigación administrativa.

El fiscal de Corte, Juan Gómez, descartó este jueves que haya existido "mala fe" en la desaparición de un audio con la declaración del narcotraficante Sebastián Marset en una causa por homicidio ocurrido en 2018 en Las Toscas (Canelones).

Tal como informó el diario El País, la Fiscalía inició una investigación administrativa el 28 de setiembre para dilucidar dónde está el audio, por qué no está en la carpeta y quiénes tienen responsabilidad en lo sucedido. La investigación tiene un plazo máximo de 60 días, explicó Gómez este jueves en Desayunos Informales.

"Hace varias semanas recibimos un pedido de acceso a la información pública y nos llamó la atención que el periodista daba por supuesto que faltaba ese audio. Verificamos de inmediato con las fiscalías que habían intervenido y se nos confirmó que no estaba presente el audio. Dispusimos investigación sobre eso", dijo Gómez a Telemundo.

La declaración, aclaró Gómez, sí fue parte de la causa judicial. "No es que se haya sacado o no tuviera interés. Fue utilizado hasta la decisión final de absolución o condena. Nos motivó a investigar cómo es posible que ese audio que debía estar en la carpeta investigativa no esté", señaló.

Consultado sobre si es común que este tipo de declaraciones desaparezcan, lo negó, y elaboró una hipótesis, que, de todas formas, no sirve "como excusa": "(En ese momento) era muy difícil la inmediata aplicación de un sistema procesal nuevo (entró en vigencia en noviembre de 2017). Que el equipo fiscal tuviera el tiempo de registrar todas las actuaciones en el sistema. Simplemente señalo que había días que yo tomaba 10, 15 o más declaraciones. Eso todo por disposición legal debe subirse al sistema. Nos enfrentamos a una tarea para la que no tuvimos la preparación suficiente de antemano".

Si bien reiteró que no sirve de excusa, indicó que presentó su hipótesis para "descartar la mala fe".

Por esta situación al menos cuatro fiscales fueron citados a declarar en la investigación.

El caso en cuestión sobre el que versa el audio es el homicidio de un amigo de Marset, hallado sin vida en la casa en la que entonces vivía el narcotraficante con su familia. Marset fue imputado, pero negó haber estado en el lugar en el momento del asesinato.