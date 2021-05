Diputado colorado reconoció que trabajadores de su empresa citrícola fueron a trabajar en ómnibus contagiados con Covid-19

El hombre pidió en el audio dirigido a la trabajadora denunciante que no lo complique "con esa bobada".

Omar Estévez es diputado del Partido Colorado por Salto y además tiene una empresa que se dedica al traslado de trabajadores a empresas citrícolas. Días atrás declaró al diario local Cambio que en su departamento hay trabajo pero "faltan recursos humanos", algo que indicó que hace más de siete años no sucedía. Dijo que ofreció trabajo para recolectar naranjas en Belén y Constitución, dos localidades salteñas, pero no llegaron al cupo mínimo.

Según informó Radio Sarandí, en Salto se generó una situación tirante en el ámbito citrícola porque algunos trabajadores decían que en los ómnibus en que se trasladaban a realizar la cosecha había personas que eran positivas para Covid-19.

En el audio que difundió el programa Informativo Sarandí y que está dirigido a una mujer que denunció la situación y se negó a continuar yendo a trabajar, Estévez reconoce la situación. "Yo tenía a Belén con ocho positivos en el ómnibus, ¿entendés? Y nunca dejaron de trabajar", comienza el diputado de la agrupación liderada por el exintendente Germán Coutinho.

Luego, dirigiéndose a la mujer denunciante, Estévez agrega: "Si vos querés yo te corto el ómnibus mañana y paro, pero no me compliques por esa bobada porque en sí no hay un protocolo que diga que el hombre los contagió a ustedes".

"Si estás preocupada vos, encuarentenate vos. Si es uno del ómnibus, si es uno que tiene problemas de los cosechadores que está arriba del ómnibus lo justo es que hisopen a los que están más cerca. Yo me contagié y no se hisopó a todos los diputados, se hisoparon los dos que estaban cerca mío", agrega Estévez en el audio viralizado.

"Hasta la pregunta es estúpida, no sé de qué tiene que preocuparse la gente. Si aparte ni sabés si es positivo o negativo", cierra el diputado.

El diputado dijo a Desayunos Informales que se "expresó mal", y que los trabajadores no eran positivos para Covid-19 sino que tenían pendiente el resultado del hisopado. Luego de eso, aseguró, todos resultaron negativos. Señaló además que el audio difundido es de hace un mes y medio.