Diputados de Cabildo celebraron fallo de Recarey; partido se desmarcó y salió a respaldar a Salinas y a la campaña de vacunación

El sistema político pareció mostrar consenso tras la noticia de que el juez del Tribunal de los Contencioso Administrativo (TCA) Alejandro Recarey había ordenado suspender la vacunación contra el coronavirus para niños de entre cinco y 13 años, tras un recurso de amparo presentado por el abogado Maximiliano Dentone. Tanto desde el oficialismo como en la oposición coincidieron en lo negativo del fallo para el rumbo sanitario del país.

Sin embargo, las diferencias surgieron a la interna de un partido de la coalición de gobierno: Cabildo Abierto.

Los diputados Elsa Capillera y Rodrigo Albernaz respaldaron la postura del juez Recarey. “Me pareció perfecto”, dijo Capillera al diario El País sobre el fallo. “Si no hay nada que esconder, que demuestren. El contrato que Uruguay firmó con Pfizer no me preocupa especialmente, pero sí que sea algo que busque el bien de los niños, porque ¿qué sabemos realmente sobre esto?”, dijo la legisladora, y consideró que si el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, quien pertenece a Cabildo Abierto, tiene información para dar, debe darla. “Si tiene más documentos para mostrar, que lo haga, que apele el fallo, pero que termine de entregar toda la información”, agregó

“Me parece que es una buena decisión como medida preventiva”, dijo por su parte el diputado Albernaz, y agregó: “Luego de esto se va a dejar de presionar a aquellos padres que deciden no vacunar a sus hijos. Va a ser un antes y un después porque se va a actuar en función de la libertad que tanto pregona el gobierno”.

En tanto, un tercer diputado de Cabildo Abierto, Rafael Menéndez, también opinó sobre el tema. “Es muy bueno para la democracia que se creen estas instancias, sobre todo cuando hay una parte de la población que tiene dudas”, afirmó.

Los tres representantes ya habían demostrado una postura diferente a la del resto de la coalición y de su propio partido en relación a la pandemia y a su manejo sanitario. Los primeros días de setiembre se conoció que en filas del partido liderado por Guido Manini Ríos había tres representantes que decidieron no vacunarse: Capillera, Menéndez y Albernaz.

Capillera, que luego contrajo Covid-19, dijo que su decisión de no vacunarse se debía a su creencia religiosa. "Yo, por mi fe cristiana, soy de inmunidad natural. A no ser la de la vacuna antitetánica, no tengo otras vacunas", afirmó en ese momento.

Ante esa situación, también en setiembre del año pasado, Salinas fue consultado al respecto, y respondió: "¿Qué quiere que le diga? Es una representante nacional, tiene derecho a expresarse. Todo el Parlamento tiene derecho a expresarse como representante y como ciudadana, pero a mí esa opinión no me representa".

"Posiciones personales"

Las opiniones de esos tres diputados no representan la visión de Cabildo Abierto. Así lo explicó este viernes el senador Raúl Lozano a Montevideo Portal: “Cabildo Abierto es un partido de hombres y mujeres libres, donde alguno puede pensar distinto al partido, pero el partido apoya al ministro Salinas. Son posiciones personales, tienen libertad de hacerlas, pero no son la opinión del partido”.

En ese sentido, Lozano dijo además que “el partido respalda a Salinas en forma incondicional”, y que su gestión “ha sido un ejemplo para el mundo y lo toman como ejemplo en la comunidad científica y en cómo se desarrolló el plan de vacunación y cómo se ejecutó. Todos los uruguayos tuvimos la oportunidad de vacunarnos de forma voluntaria, este fallo es totalmente ridículo y absurdo”.

En la misma línea, Cabildo Abierto emitió este viernes un comunicado en el que señala su “absoluto respaldo” al ministro Salinas, y también a “la exitosa implementación del Plan de Vacunación contra COVID-19, cuyos excelentes resultados están a la vista y cuentan con la aprobación de la enorme mayoría de los uruguayos”.

“El acatamiento de los fallos judiciales no se contrapone con la facultad democrática de todos los ciudadanos de criticar o disentir con sus decisiones”, agrega el comunicado, firmado por los senadores Guillermo Domenech y Lozano.

Este jueves, Salinas se refirió al fallo de Recarey y afirmó: “Muchos menores de 13 años pudieron recibir las dosis necesarias, pero otros no: se les está negando injustamente su derecho".