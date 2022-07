Juez Recarey ordenó la suspensión de vacunación anticovid para niños; MSP acatará, pero apelará el fallo

Fuentes del Ministerio de Salud Pública indicaron a Telemundo que la cartera apelará la decisión de la Justicia.

El juez del Tribunal de los Contencioso Administrativo (TCA) Alejandro Recarey ordenó este jueves al mediodía suspender la vacunación contra el coronavirus para niños de entre cinco y 13 años tras un recurso de amparo presentado por el abogado Maximiliano Dentone.

Fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP) indicaron a Telemundo que la cartera apelará la decisión de la Justicia, pero en el ínterin acatará el fallo de Recarey.

El fallo ordena la "suspensión inmediata de las vacunaciones contra el SARS-CoV-2 a niños menores de 13 años de edad". Esto será "bajo apercibimiento de desacato".

Más de la mitad de los niños de entre cinco y 13 años ya fue vacunado en Uruguay. Según la información oficial, el 53% de los menores en esa franja etaria recibió al menos una dosis, mientras que el 79% de los adolescentes de entre 12 y 14 años tiene la primera vacuna de Pfizer.

Recarey había intimado a Presidencia de la República y al MSP a que “presente amplio detalle del contenido de las vacunas Pfizer pediátrica de referencia, según surge del contrato de compra, textualmente; o en su caso que exprese si la confidencialidad expresamente alcanza a este detalle”, de acuerdo a lo que indicó el Poder Judicial.

El juez pidió este miércoles la declaración del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en atención al recurso de amparo presentado por Dentone, que solicitó la suspensión de la inoculación contra el Covid-19 en menores de edad.

Parte de la información que solicitaba el recurso de ampro al que dio lugar Recarey implicaba que el gobierno diera a conocer los contratos que selló con las diferentes compañías que vendieron dosis al país.

Sin embargo, en el escrito presentado ante la Justicia por parte del MSP y Presidencia de la República se asegura que es imposible responder a esta solicitud, dado que esos documentos poseen una cláusula de confidencialidad que no le permite al Estado uruguayo divulgarlos.

Este jueves el MSP hizo públicas las respuestas del ministro Salinas a las 18 preguntas que formuló el juez. Ante la sede judicial han comparecido jerarcas de Presidencia, de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y del MSP, con el fin de brindar información acerca de los contratos con los laboratorios que vendieron dosis a Uruguay y la composición de las vacunas.

El miércoles, día de la primera audiencia, el MSP y Presidencia acusaron al juez Recarey de no ser imparcial y sostuvieron que "debería excusarse de participar" del proceso. Sin embargo, el magistrado no hizo lugar al pedido. "No hay un hilo lógico que lleve a pensar que un juez que desea claridad para fallar, sea por eso solo parcial", afirmó Recarey, según informó este miércoles el Poder Judicial.