Directorio de Antel resolvió realizar una denuncia penal tras conocer resultados de auditoría del Antel Arena

El directorio de Antel resolvió realizar una denuncia penal tras conocer los resultados finales de la auditoría del Antel Arena, cuyos principales hallazgos fueron anunciados este miércoles en la Torre de las Telecomunicaciones.

Robert Bouvier, vicepresidente de la empresa, planteó que el directorio de la telefónica concluyó que hubo “muchas debilidades” en el proyecto, y también habló de "apartamientos y contravenciones a normas".

En su momento las autoridades de ese entonces de Antel argumentaron que la construcción de este tipo de edificios formaba parte de sus competencias, dijo Bouvier, quien agregó que se trata de una “estrategia de marketing real” pero que no se lleva adelante de esta manera en otras partes del mundo. "Está fuera de los cometidos de Antel", dijo sobre el complejo.

El jerarca subrayó: “Costó US$ 120 millones, debíamos US$ 47 millones, y vale US$ 34 millones”.

Casi US$ 98 millones fueron contratados de manera directa durante la construcción de la arena, dijo Bouvier, quien calificó esto como una “restricción a la competencia”.

Con respecto a quiénes están involucrados en la denuncia, el vicepresidente del ente aseguró en conferencia de prensa que "no hay que personalizarlo".

En diciembre de 2020 se había presentado la primera parte de la auditoría. En ese momento las autoridades de Antel informaron que el costo total de la construcción del Antel Arena -hasta el 30 de junio de 2020- había sido de unos US$ 118 millones, mientras que la cifra de inversión inicial era de US$ 40 millones. La auditoría concluyó que había una diferencia entre el costo proyectado y el resultado final.

El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, hizo en ese momento una comparación del costo total de la construcción y dijo que equivalía a casi un año entero de las inversiones del ente.

Durante la conferencia de prensa también indicaron que había deudas financieras por US$ 48 millones, que correspondían al fideicomiso y deudas comerciales con contratistas.

Desde la telefónica estatal solicitaron la investigación administrativa porque querían conocer el costo total de la construcción, y la información sobre el Antel Arena, hasta la solicitud de la auditoría, tenía una reserva de 10 años.