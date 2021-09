El encuentro entre Mujica y Manini Ríos en un campamento de colonos que se oponen a planes del gobierno

El senador cabildante anunció, en rueda de prensa, que no acompañará la creación del fideicomiso para erradicar asentamientos si se nutre con fondos que actualmente son destinados a Colonización.

El expresidente José Mujica y el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, coincidieron este martes en Toledo Chico (Canelones), donde se instaló un campamento de colonos que se oponen a los cambios proyectados por el gobierno en el Instituto Nacional de Colonización a partir de la Rendición de Cuentas, que ingresó al Senado.

En este ámbito el senador cabildante anunció, en rueda de prensa, que no acompañará la creación de un fideicomiso para erradicar asentamientos que se nutra con fondos que actualmente son destinados a Colonización. Explicó que está a favor de la creación del fideicomiso, pero dijo que no lo votará si no se modifica de dónde provienen los fondos.

"¿Cómo anda, presidente?", saludó Manini Ríos al exmandatario, que fue quien en febrero de 2015 lo designó como comandante en jefe del Ejército. En el campamento también se presentaron el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y el presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Fratti, ambos del Movimiento de Participación Popular (MPP).

Saludo, breve diálogo y risas entre el expresidente Mujica y el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, en el campamento de colonos en Toledo Chico. pic.twitter.com/z5YVI1Ewsr — Telemundo (@TelemundoUY) September 14, 2021

En la rueda de prensa, el líder cabildante planteó que “es necesario crear un fideicomiso para atender la realidad de los asentamientos que hay a lo largo y ancho del país”, que son más de 600, lo que supone que haya "más de 200.000 uruguayos viviendo en condiciones indignas en la mayoría de los casos".

Sin embargo, si bien reiteró que los cabildantes quieren "hacer mucho por los asentamientos", entienden que "no es el camino quitarle recursos a Colonización”.

"Los aspirantes a colonos que no acceden a un pedazo de tierra para quedarse en el campo son futuros ocupantes de asentamientos", señaló Manini Ríos.

El expresidente frenteamplista también se opone a los cambios proyectados en Colonización y comparte la idea de buscar formas alternativas para financiar el fideicomiso.