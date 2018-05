El fiscal Luis Pacheco apelará el fallo de Larrieu sobre el caso Ancap

En el momento en el que el fiscal Luis Pacheco se enteró que la jueza Beatriz Larrieu no iba a hacer lugar a todos los pedidos de procesamiento de la causa Ancap, le comunicó que apelaría el fallo. A 24 horas de haberse conocido la sentencia y al haber sido leída por Pacheco, él confirmó a Telemundo que la apelación la presentará el próximo lunes y será por todos los pedidos internacionales.

El fiscal de Crimen Organizado había pedido el procesamiento de nueve personas por la causa Ancap, entre ellas la más destacada la del exvicepresidente de la República, Raúl Sendic por reiterados delitos de peculado, con dos delitos de abuso de funciones. La jueza no hizo lugar al pedido del fiscal Luis Pacheco de procesar al resto de los directores del ente.



“Lo que yo entendí probado de esta etapa presumarial, es que en un caso particular que fue por el cual se le imputó el delito de abuso de funciones había actuado solo”, dijo Larrieu.



Pacheco había pedido otros siete pedidos de abuso de funciones.

“No es que no nos convenció, había temas que a medida que fue estudiando la documentación, entendí que las conductas no se adecuaban al delito de abuso de funciones”, agregó Larrieu.



La magistrada en la entrevista en Radio Sarandí fue consultada sobre si recibió presiones durante su actuación. “Nunca tuve ninguna presión, no sé a qué se refieren. Solo la presión normal que puede tener un caso de estas características, pero más que nada por la visibilidad que tenía el tema porque en definitiva todo el mundo opinar. Pero presiones de otro tipo, no”, sentenció la jueza.