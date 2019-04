El futuro político de Orsi: “hasta febrero voy a estar en la Intendencia, por supuesto”

El intendente de Canelones aseguró que le gustaría ser reelecto en su cargo.

Consultado en la Rural del Prado sobre su futuro político, Orsi dijo:

“Hasta febrero voy a estar en la Intendencia, por supuesto. Veremos si después de noviembre la interna del Frente Amplio resuelve que sigamos siendo una opción para el departamento. Ahora decidimos a rematar el gobierno y obviamente viene la campaña de octubre noviembre de la que somos parte. Veremos, pero diputado no voy a ser. Esta es la actividad de la que más entiendo, que más me gusta. Cuando se me planteó la oportunidad de asumir una responsabilidad mayor, concluí que de lo que entiendo es de esto. Me gustaría poder seguir en la Intendencia”.