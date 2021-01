El ministro de Salud y el secretario de Presidencia aseguran que hay un plan de vacunación pero que no pueden dar detalles para no violar el acuerdo de confidencialidad

Daniel Salinas y Álvaro Delgado hablaron en conferencia de prensa.

Álvaro Delgado: Cuando se confirmó este grupo en agosto la situación no era la misma que hoy, pero desde ese momento se actuó y se establecieron medidas. Hoy tuvimos contacto con el mecanismo Covax. Hoy en la comisión cuando hablamos de este tema pedimos levantar la versión taquigráfica porque queremos ser muy serios en el manejo de la vacuna, que no es la solución sino gran parte del proceso de solución. Ya tenemos un plan estratégico y hay un comité que aprueba las vacunas. Acá entramos en un tema clave que es la confianza, Uruguay tiene una historia muy rica en vacunación y en sistema de confianza, la vacuna del Covid no va a ser excepción. Este Gobierno va a priorizar ser serios y responsables, no vamos a comprar la vacuna más barata. No es el Gobierno el que decide sino el grupo de científicos. La demanda que hay en el mundo hizo que Uruguay ponga todo su peso institucional encabezado por el presidente para poder tener acuerdos con laboratorios paralelamente al Covax. Tenemos acuerdos de confidencialidad con varios laboratorios y no podemos confirmar públicamente detalles del acuerdo. No vamos a hipotecar ningún tipo de tratativa por dar una noticia anticipadamente y poner en riesgo el prestigio que el país se ha ganado. Estamos a punto de lograr el objetivo deseado, implica más esfuerzos pero da más garantías porque esta vacunación va a ser gratuita y voluntaria, la confianza de la gente es clave y también el respaldo científico. A esa estrategia se jugó el Gobierno.



Daniel Salinas: Ha sido una jornada muy extensa, no tengo mucho más para agregar. Este es un proceso de decisión de alta complejidad que tiene que ofrecer certezas. Hemos permanecido en silencio durante muchos días, pese a todo tipo de especulaciones y estímulos para salir a hablar es importante tener la templanza necesaria para resistir todo tipo de tentaciones y ser absolutamente discretos cuando lo que está en juego es la salud de la población. Con el centro en la ciencia y el apoyo del GACH con más de 50 profesionales de altísimo nivel a veces resulta extraño escuchar que no existe un plan de vacunación. Estamos en condiciones de salir a decirles que tenemos un plan totalmente armado, estamos en la cuarta versión del plan escrito por gente altamente especializada. Hay que tener respeto por esta gente que está trabajando desinteresadamente por el país. Acá hay personas de 35, 40 años de trayectoria y tenemos que respetar eso. Priorizamos la seguridad y la eficacia, tenemos plan de vacunación y planes alternativos, estamos confiados en que vamos a llegar a buen puerto. Si no podemos decir más es porque tenemos limitaciones legales. Hay una priorización y tres escenarios que contemplan determinada cantidad de personas y una o más dosis. En el escenario de máxima se considera una población objetivo de 2.8 millones de personas vacunadas con una dosis.

