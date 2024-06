El proyecto de ley de eutanasia vuelve a trancarse y tensa la interna colorada: diputada acusó de "falta de empatía" y "patética" a una senadora

En octubre de 2022, Diputados dio media sanción al proyecto, luego de más de dos años de discusión en base al texto propuesto por el diputado colorado Pasquet. Ya en ese entonces, la votación fue muy dividida y no estuvo exenta de polémicas.

Un nuevo cruce sacude las filas coloradas a nivel legislativo. En este caso, la diputada Nibia Reisch -del sector Ciudadanos- acusó a la senadora colorada Carmen Sanguinetti -escindida de Ciudadanos y actualmente en apoyo a Gabriel Gurméndez- de falta de empatía y “patética” por no acompañar el proyecto de ley sobre eutanasia ni promover que la Comisión de Salud del Senado se expida al respecto para su votación.

En octubre de 2022, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley sobre eutanasia, luego de más de dos años de discusión en base al texto propuesto por el diputado colorado Ope Pasquet -también perteneciente a Ciudadanos-. Ya en ese entonces, la votación fue muy dividida y no estuvo exenta de polémicas. Ahora, casi dos años después, y con el final de la actual legislatura en el horizonte, el texto debía dejar la Comisión de Salud del Senado para pasar a ser votado en el plenario; sin embargo, todo indica que no será así.

Y es que el Poder Ejecutivo le transmitió a la coalición sus intenciones de que la iniciativa quede por el momento a nivel de la Comisión de Salud y que no avance a ser considerada en el plenario, según informó el semanario Búsqueda. En el Partido Nacional -al que pertenece el presidente de la República- se han mostrado mayoritariamente en contra de la iniciativa.

Con este escenario, la diputada Reisch apuntó en las últimas horas contra los integrantes de la Comisión de Salud del Senado, especialmente a su presidenta: Sanguinetti. “Indignante la falta de empatía de toda la comisión, en especial de la senadora Carmen Sanguinetti, quien se había comprometido con la bancada bicameral de Ciudadanos a no ser un obstáculo para que el proyecto pase al plenario”, escribió la diputada en su cuenta de X.

Luego, ante una publicación de Pasquet sobre el tema, Reisch agregó: “Los que votan en contra, que den la cara y le expliquen a las personas que padecen un sufrimiento insoportable y saben que morirán, que no tienen ninguna empatía. Patéticos. Carmen Sanguinetti a la cabeza, por faltar a su palabra”.

En agosto de 2023, Sanguinetti ya se había mostrado contraria a la iniciativa de Pasquet: "Tengo la convicción, en el acierto o en el error, que hoy en Uruguay no estamos preparados para dar ese debate. No quiere decir que no sea un debate bienvenido y que en unos años lo pueda apoyar. Tengo la convicción de que hoy sería peligroso, porque en definitiva le estaríamos ofreciendo la posibilidad de morir a una persona a la cual no le estamos ofreciendo la oportunidad de no sufrir, porque no tenemos cuidados paliativos universales".

El pedido de Pasquet: “Que se vote: no cabe esperar porque los senadores tienen posición tomada”

Consultado sobre si sabe que haya existido un pedido expreso por parte del Ejecutivo para que el tema no se trate a nivel de comisión y tampoco en el Senado, Pasquet afirmó que “no le consta”.

“Hay rumores, pero a mí no me consta, no tengo la certeza de que sea así”, dijo, y agregó: “Lo que importa son los hechos: hasta ahora el proyecto no se ha tratado, había un acuerdo para tratarlo en el Senado en mayo y no se cumplió. Ahora se está hablando de pasarlo para la próxima legislatura y a nosotros nos parece que no debe ser así. Un proyecto de esta importancia debiera tratarse en esta legislatura y votarse por sí o por no, según cada cual lo entienda pertinente. Pero se debe adoptar una decisión”.

Con este escenario, quien representa a Ciudadanos en el Senado, Pablo Lanz, va a proponer que el tema se trate en el Plenario con o sin informe de comisión: “Es hora de discutir y votar para que la ciudadanía sepa a qué atenerse”, dijo Pasquet.

“Desde el primer momento dijimos que esto no era un tema político sino de conciencia y filosófico, sobre la libertad de una persona adulta y en su sano juicio frente a la muerte. No pretendemos imponer nada a nadie, cada cual vote según su saber y entender”, afirmó el diputado, y agregó: “Sabemos que Lanz está a favor y que el Frente Amplio se ha manifestado a favor. Lo que harán los otros senadores no lo sé. No cabe seguir esperando porque los senadores ya tienen posición tomada. Con los votos del Frente Amplio y un colorado no alcanza”.

Por su parte, el senador frenteamplista José Nunes -quien integra la Comisión de Salud- indicó que, a su juicio, el tema debería pasar a votarse en el Plenario del Senado.

“La posición contraria del Partido Nacional al proyecto la tenemos clara desde el primer momento. La senadora Graciela Bianchi había dicho públicamente que lo iba a acompañar, pero hoy salen declaraciones de que no lo estaría votando en este momento. Una cosa es que no se lo vote, y otra es que no se lo trate. Corresponde tratarlo y resolver”, dijo Nunes, y agregó: “Después de más de dos años de tratamiento del tema, habiendo escuchado opiniones de muy distinto tipo, y existiendo colectivos legítimamente preocupados por el tema, no nos parece bien que el proyecto no se trate en la Cámara de Senadores”.