El subsecretario Amarilla consideró que la muerte de Peña debe hacer "reflexionar" sobre la "locura diaria" de la agenda política

El subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, afirmó estar “muy consternado” por la muerte del senador colorado Adrián Peña y consideró que el “trágico episodio” del siniestro de tránsito debería llevar a “reflexionar” sobre la “locura diaria” de la agenda política.

El exministro de Ambiente murió durante la noche del jueves en un accidente de tránsito ocurrido próximo a la localidad de Los Cerrillos en el departamento de Canelones. El siniestro se produjo pasadas las 21:00 horas, a la altura del kilómetro 30 de la Ruta 36. El primer relevamiento de la escena determinó que el legislador se cruzó a la senda contraria en una curva que no llevaba el cinturón puesto, según indicó la fiscal del caso: “El senador venía solo. No se relevaron huellas de frenada en el lugar, por lo que el vehículo siguió de largo, no respetó la curva”.

Consultado este viernes al respecto de lo sucedido, Amarilla, que es dirigente nacionalista y compartió la cúpula del Ministe de Ambiente con Peña mientras el colorado se desempeñó como ministro, afirmó que la muerte del senador “es una gran pérdida”.

“A Peña lo conocí en la Cámara de Diputados, donde compartimos el primer período como diputados. En el segundo período trabajamos en la redacción de la Ley de Urgente Consideración y la creación del Ministerio de Ambiente. Luego estuvimos los dos honrados en ser designados por el presidente como ministro y subsecretario de Ambiente”, repasó Amarilla.

“Trabajamos juntos y aprendí a apreciarlo. Valoré mucho su trabajo, su compromiso con el trabajo, realmente era un hombre incansable en la labor, comprometido con la gestión pública y también con un buen humor todos los días que hacía más fácil la tarea juntos. Lo recordaremos con la simpatía que tenía. Es una pérdida importante para su Partido Colorado, para Canelones y también para el país”, agregó.

En tanto, el subsecretario también consideró que las circunstancias en las que se dio el siniestro de tránsito deberían empujar a “reflexionar” a los dirigentes políticos.

“Era una noche en la que seguramente el clima no ayudaba. Esto también nos lleva a reflexionar en que a veces la locura diaria de la agenda nos perturba demasiado y creo que tenemos que ponerle un poquito más de calma, de tranquilidad, y cuidarnos un poquito más”, dijo Amarilla.

“Era un gran articulador político y de la candidatura de Robert Silva. Seguramente estaría coordinando acciones de su partido en el departamento de Canelones. Tenía una agenda muy intensa, y también el andar solo de noche y cansado seguramente contribuyó a este trágico episodio”, agregó.