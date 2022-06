"En dos semanas tenemos que tener esto resuelto", dijo Cipriani sobre faltante de medicamentos

Cipriani señaló que el incendio de la planta del laboratorio Fármaco Uruguayo "causa que una cantidad de productos se dejen de producir y los demás laboratorios se sobrecarguen”.

El mercado uruguayo registra la faltante de 97 medicamentos. Así lo confirmó este sábado en rueda de prensa el presidente del Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani.

El faltante se debe a un “tema de industria nacional”, dijo Cipriani, y señaló que el incendio de la planta del laboratorio Fármaco Uruguayo, a fines de 2021, es una de las principales razones. “Eso causa que una cantidad de productos se dejen de producir y los demás laboratorios se sobrecarguen”, apuntó el jerarca.

En ese sentido, ASSE y el Ministerio de Salud Pública se reunieron el viernes con representantes de los laboratorios para acordar una solución. “En dos semanas tenemos que tener esto resuelto porque no quiero empezar a tener quiebre de stock. Estamos mejorando la gestión de compra”, dijo Cipriani.

No obstante, el presidente de ASSE remarcó que “no hay un problema sanitario”. “Esto ya lo venimos trabajando hace tiempo. Tenemos un control que es semanal de los medicamentos que van faltando, y se trabaja con los equipos técnicos para que no falten: ejemplo, si falta un antibiótico, se cambia por otro antibiótico de la misma familia”, explicó.

“Hicimos una lista, en base al control diario, y por no tener no tener en stock, o bajo stock en Uruguay, y por no producir, son un total de 97 los medicamentos que faltan. Pero esos 97 medicamentos se pueden ir cambiando por otros. Y eso tampoco quiere decir que estemos desabastecidos de esos 97. Desde ASSE le estamos prestando al sector privado porque tenemos stock de muchos de ellos”, agregó Cipriani.