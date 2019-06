"A Sartori no lo conozco", apuntó.

En el marco de un homenaje del Partido Nacional a Wilson Ferreira Aldunate, el precandidato nacionalista Enrique Antía habló sobre la competencia interna:

“Una fraternidad con todos los blancos y con todos los que se comprometan con ese estilo de Gobierno.

A Sartori no lo conozco, no sé si se compromete o no. Alem García ha dicho cosas que no corresponden”.