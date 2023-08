"Entregarme no es una opción": Marset reapareció con un video y aseguró que "hace rato" se fue de Bolivia

"Que me capture la Policía Boliviana tampoco es opción, yo soy bastante inteligente para ustedes, por no decir que son muy burros, es mejor decir que soy más inteligente", expresó.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset reapareció en las últimas horas con un extenso video en que muestra su cara durante unos instantes y se refiere a denuncias en su contra.

En el video, difundido por varios medios bolivianos como DTV Noticias, Marset asegura que ya no está en Bolivia, donde logró evitar un megaoperativo que intentó capturarlo dos semanas atrás.

"De Bolivia me fui hace rato, así que no me busquen más por ahí. Bueno, si quieren pueden seguir buscándome, pero les cuento que estoy lejos", dijo.

También tildó a los policías bolivianos de "muy burros". "Les cuento que entregarme no es una opción y que me capture la Policía Boliviana tampoco es opción, yo soy bastante inteligente para ustedes, por no decir que son muy burros, es mejor decir que soy más inteligente. No subestimo a la Policía, pero a la boliviana sí, ustedes saben que, si abro mi boquita, se les complica", manifestó.

En el mismo camino, aseguró que "tiene mucha información" y que si habla "la política de Bolivia se va a la mierda".

En otro fragmento, Marset aseguró que el detenido "Colla", presentado por la policía boliviana como su segundo al mando, no es tal: "Yo creo que se equivocaron de Colla, porque decir que a este señor lo vi dos o tres veces en mi vida es mucho, prácticamente no tiene vínculos conmigo, ni sé a qué se dedica".

Por último, se desligó de las amenazas a los periodistas. Tal como se informó, semanas atrás se enviaron fotos de cargadores de armas y el siguiente mensaje: "Hola, si siguen haciendo artículos periodísticos de mí habrá consecuencias".

A Canal 4 el mensaje fue enviado desde un número telefónico con prefijo en Islas Malvinas, al mismo celular del canal al que Marset se había comunicado en agosto del 2022. Periodistas bolivianos también recibieron el mismo mensaje.

"Yo no mandé amenaza a ningún periodista, esa amenaza de foto con cargadores ha sido enviada por un idiota, yo no hago esas cosas. Las cosas que yo hago la sabrán bien porque pongo mi cara, hago un video o van a escuchar mi voz. Los periodistas hacen su trabajo y no me enojo con ninguno, algunas veces dicen boludeces, pero la información que obtienen viene de personas erradas", expresó.