"Es difícil saber quién podría ser": Familiares de Detenidos Desparecidos aseguraron que tienen "muy poca" información sobre hallazgo en Batallón

El integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desparecidos Ignacio Errandonea dijo a Telemundo este martes que el hallazgo de restos óseos en el Batallón N.º 14 los "ha conmovido a todos".

En este sentido, reconoció: "Ha sido una jornada muy larga desde que nos llamó el director de la Institución Nacional de Derechos, Wilder Tayler, para informarnos que se habían encontrado restos inmediatamente nos pusimos en contacto con todos los familiares para informarles". Dijo, asimismo, que están organizando la entrada este martes al cuartel.

Errandonea aseguró que el Batallón N.º 14 "no fue un centro de detención clandestino, entonces es difícil saber quién podría ser". Ejemplificó que en el Batallón N.º13 saben "quienes estuvieron y desparecieron".

"En cambio acá no sabemos quién puede ser porque fue un sitio de enterramiento y no fue un centro de detención", explicó. Más allá de esto, consideró que hasta el momento tienen "muy poca" información y, por lo tanto, aún no pueden concluir "nada".

"Indudablemente creemos que es alguno de nuestros familiares por el tipo de enterramiento, pero vamos a esperar todo lo que es el trabajo de los antropólogos y las pruebas de ADN para concluirlo", indicó.

Errandonea manifestó que no manejan un tiempo concreto para tener esta información. "Una de las cosas que hemos tenido que aprender en las experiencias anteriores que tenemos que calmar nuestra ansiedad y esperar los resultados. No sabemos si durarán 15 días o un mes como hablaba el doctor (Ricardo) Perciballe", admitió.

Por último, sostuvo que este hallazgo les confirma que "la lucha vale la pena". Y cerró: "A pesar de ese silencio de las Fuerzas Armadas que se niegan a brindar la información, con la perseverancia y el sacrificio de los investigadores y de los antropólogos, así como el aporte de toda la sociedad lo vamos a terminar encontrando a todos".