Especialistas afirman que no hay evidencia científica de que la variante brasileña del Covid-19 afecte con mayor gravedad a los niños

Sí aumentó el número de contagios, como en todas las franjas etarias.

El director del hospital pediátrico del Pereira Rossell, asegura que la aparición de variantes complica la eficacia de medidas, pero es habitual en la evolución de los virus.

En el caso de la P1 o variante de Manaos, no hay evidencia de que sea particularmente grave con niños y adolescentes, como se ha sostenido.

"Me parece que se ha hecho una especie de afirmación a la ligera. Porque hay más casos, hay más niños infectados y hay una nueva variante, y se concluye que esa variante afecta a los niños. Eso nadie lo ha demostrado. Yo hablé con el Dr. Radi ayer de tarde, y no hay nada claramente indicado que me diga que tenemos que cambiar alguna de las estrategias", dijo el Dr. Álvaro Galiana.

En el área de salud de la niñez y la adolescencia de ASSE, tampoco tienen datos que confirmen que la P1 se comporte de manera diferente con los menores de edad.

"Sí es verdad que ha habido un aumento en el número de niños que se han enfermado. Eso está en relación con el aumento de la circulación del virus en la población general, y obviamente como consecuencia los niños y los adolescentes se enferman, pero no gravemente, y esa es la tranquilidad que queremos dar a la población", explicó el Dr. Ignacio Ascione, director de Salud en niñez y adolescente de ASSE.