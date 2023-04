"Estamos ante una privatización": el ministro de Educación dijo que estudiantes del IAVA se declararon "dueños" de una zona del liceo

“Respaldo totalmente cómo están actuando las autoridades de Secundaria y de ANEP", agregó Da Silveira.

El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, dijo este jueves en rueda de prensa que lo hecho por los estudiantes del liceo IAVA constituye un “caso de privatización”.

“Estamos ante un caso de privatización, con la particularidad de que a diferencia de las privatizaciones que se hicieron en otra época, acá no se paga. Hay un grupo de un centro de estudiantes que se declaró dueño de una zona de un edificio educativo, que es una zona de tránsito, de ingreso, que se quiere modificar para poner una rampa para facilitar el acceso de personas con dificultades de movilidad. Se niegan a esa medida extremadamente razonable y están tomando medidas de fuerza”, afirmó el ministro.

Este jueves, estudiantes y docentes ocupan el liceo IAVA tras el conflicto que surgió por la separación del cargo y pase a sumario del director del centro educativo. Esa situación se dio luego de que el director apoyase a los estudiantes en su rechazo a desalojar el salón gremial del liceo, algo que las autoridades de Secundaria reclaman para poder construir una rampa de acceso. A esta medida, además, se pliega un paro nacional por 24 horas de los trabajadores nucleados en la Federación de Profesores de Secundaria (Fenapes) y la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (Ades) en Montevideo.

Consultado sobre la medida que tomó Secundaria con el docente, Da Silveira dijo que “respalda totalmente” a las autoridades, pero prefirió no ahondar en ese tema en particular. “Prefiero no meterme, no conozco bien los detalles, y que lo maneje ANEP”, dijo.

“Respaldo totalmente cómo están actuando las autoridades de Secundaria y de ANEP. Cuando hay un motivo razonable para introducir cambios que van en beneficio de otra gente, creo que hay que tener flexibilidad”, afirmó el ministro de Educación, y agregó: “Me parece insólito que estemos frente a un problema gremial por algo tan razonable como lo que se está intentando hacer”.

Más temprano, en rueda de prensa, el vocero del gremio estudiantil del IAVA explicó por qué para ellos tiene importancia especial ese salón. “No corresponde trasladar el salón gremial. Se plantea además una accesibilidad incompleta, porque es una rampa que va a tener acceso solo al primer piso. Los baños no son accesibles. Y los laboratorios están arriba. Es un atropello al gremio estudiantil, lo vemos como censura y persecución gremial”, afirmó Gerónimo Sena, y agregó: “No estamos para intercambios injustos. No creemos ni justo ni democrático que tengamos que intercambiar nuestro salón gremial para tener una accesibilidad incompleta. Se nos propuso un salón gremial en el subsuelo, fuera de la vista del estudiantado, ni que hablar de que nuestro salón tiene historia”.