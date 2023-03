"Esto es una difamación", dijo Heber sobre la acusación de Romina Celeste a Penadés y afirmó estar en una "situación de indignación"

"Él fue a la Justicia, la otra persona no va a la Justicia, va a las redes, a destruirlo en las redes”, afirmó el ministro.

“Esto es una difamación y lo tiene que probar en la Justicia”. Esas fueron las palabras del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, para referirse a las acusaciones de abuso sexual de la militante Romina Celeste hacia el senador nacionalista Gustavo Penadés.

Heber, perteneciente al Herrerismo, el mismo sector político que Penadés, fue consultado en la noche del miércoles sobre las acusaciones contra el senador y sobre la reunión que mantuvo con él en el Parlamento, antes de que el legislador ofreciese una declaración a la prensa para anunciar que se pondría “a disposición de la Justicia”, además de denunciar las “infamias” contra su persona.

“Creo que es muy claro lo que dijo Penadés en conferencia y no hay nada más para agregar”, dijo Heber en rueda de prensa, y agregó: “Es muy evidente, estamos con una situación de indignación, pero la expresó él mejor que nadie en la conferencia de prensa, dando la cara en forma individual y diciendo que va a hacer acciones judiciales”.

En ese sentido, el ministro remarcó que “la investigación va a partir de la denuncia que él hace de difamación”, y no a raíz de la presentación de Romina Celeste ante la Justicia, dado que sus acusaciones fueron a través de las redes sociales y de distintos medios. “Esto es una difamación y (Penadés) lo tiene que probar en la Justicia. Él fue a la Justicia, la otra persona no va a la Justicia, va a las redes, a destruirlo en las redes”, afirmó el ministro.

“La Justicia es el camino elegido por el senador, y él confía porque está muy tranquilo”, remarcó Heber, y agregó: “Penadés ha pedido ser él el que lleve adelante el tema. Dijo que no quería involucrar al partido ni al gobierno. Asumió una tarea personal donde no busca apoyos, ni aprobaciones, ni desaprobaciones. Él quiere ir a la Justicia y en función de lo que dictamine la Justicia tomará las acciones concretas”.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación investigará de oficio las acusaciones de abuso sexual infantil surgidas en las últimas horas contra el senador Penadés. "Ante los hechos de notoriedad en los que a través de redes sociales se denuncia un presunto caso de retribución a menores para realizar actos sexuales, la Fiscalía General de la Nación desea informar: - El Fiscal de Corte, doctor Juan Gómez, envió un memo acompañado por un pendrive con la captura de imágenes, audios y videos al respecto a la Dirección de Depuración Priorización y Asignación (DPA) de la Fiscalía para que asigne un equipo fiscal que investigue el tema", indicó la Fiscalía en un comunicado divulgado este miércoles.

Penadés dijo este miércoles en una declaración a la prensa que se encuentra a “entera disposición de la Justicia” para que allí sea donde “se aclaren” las “infamias” de las que está “siendo objeto”, en relación a las acusaciones públicas de la militante Romina Celeste, quien afirmó que el legislador abusó sexualmente de ella cuando era adolescente.

La acusación de Romina Celeste contra el legislador se conoció el martes. “En un video voy hablar de un pedófilo que tenemos metido en la política hace 30 años, el mismo tipo que salió contra mi persona porque sabe muy bien quien soy. Cuando yo tenía sólo 13 años me levantaba del parque batlle y me llevaba al motel, le gustan los niños. No es fácil!!”, escribió la militante nacionalista el pasado 26 de marzo, y posteriormente publicó un video en el que amplió el relato, pero no indicó de quién se trataba. Pero el martes, en diálogo con el programa Hacemos lo que podamos, de DirecTV, Celeste apuntó contra Penadés: “Hubo dos veces. Una vez me terminó convenciendo y llevando a un motel. ¿Cómo un menor va a un motel? Él nunca me pidió una cédula ni nada, pero me hizo bajar el asiento para atrás como para que no me vean bien. Adentro de la habitación pasó algo, y cuando me voy me dijo ‘te dejo este regalito’. Ese regalito era plata”.