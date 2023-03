"No admito que por mi orientación sexual me acusen de pedófilo": Penadés negó "infamias" de Romina Celeste e irá a la Justicia

"Todos ustedes conocen mi orientación sexual. Yo nunca he engañado sobre la misma, nunca me he escondido ni he renegado. Pero he siempre intentado separarla de la vida política y pública. Estoy muy orgulloso de lo que soy", dijo el senador nacionalista.

El senador nacionalista Gustavo Penadés dijo este miércoles en una declaración a la prensa en el Palacio Legislativo que se encuentra a “entera disposición de la Justicia” para que allí sea donde “se aclaren” las “infamias” de las que está “siendo objeto”, en relación a las acusaciones públicas de la militante Romina Celeste, quien afirmó que el legislador abusó sexualmente de ella cuando era adolescente.

“En un video voy hablar de un pedófilo que tenemos metido en la política hace 30 años, el mismo tipo que salió contra mi persona porque sabe muy bien quien soy. Cuando yo tenía sólo 13 años me levantaba del parque batlle y me llevaba al motel, le gustan los niños. No es fácil!!”, escribió la militante nacionalista el pasado 26 de marzo, y posteriormente publicó un video en el que amplió el relato, pero no indicó de quién se trataba. Pero el martes, en diálogo con el programa Hacemos lo que podamos, de Radio Universal, Celeste apuntó contra Penadés: “Hubo dos veces. Una vez me terminó convenciendo y llevando a un motel. ¿Cómo un menor va a un motel? Él nunca me pidió una cédula ni nada, pero me hizo bajar el asiento para atrás como para que no me vean bien. Adentro de la habitación pasó algo, y cuando me voy me dijo ‘te dejo ‘este regalito’. Ese regalito era plata”.

Conocidas esas declaraciones del martes a la noche, Penadés convocó a la prensa para el mediodía de este miércoles. Allí, dijo que no respondería a preguntas para no hacer comentarios públicos sobre el tema y “no entorpecer” la investigación judicial. Por eso, argumentó, se limitó a dar su declaración.

“Hace casi 30 años que soy legislador de mi país. Hace casi 30 años que me dedico a la actividad política en forma honesta, honrada, siempre defendiendo mis ideas y mis convicciones, nunca agraviando, siempre proponiendo, en el acierto o en el error”, comenzó Penadés, y siguió. “Hoy quiero agradecer antes que nada a quienes me acompañan: familiares, amigos, compañeros. He pedido estar solo en la mesa porque aquí no está el senador Penadés, el político, aquí está el ciudadano Gustavo Penadés, agradeciendo el respaldo y apoyo que he recibido de tanta gente de todos los partidos. Decidí que esto es un tema que no involucra ni al gobierno, ni al Partido Nacional. Es un tema estrictamente personal. Por eso, rodeado de gente amiga, estoy yo solo ante ustedes”.

En ese sentido, y en relación a las acusaciones, Penadés dijo que “siempre” actuó “acorde a la ley”. “Siempre he defendido mis ideas y mis ideales, siempre he tratado de llevar adelante la tarea defiendo mis convicciones, y nunca había estado enfrentando una situación como me está tocando enfrentar”, afirmó, y agregó. “Siempre supe separar la vida privada de la vida pública. Porque siempre he entendido que la vía pública es por la que gente me juzgase. Por esta situación que estamos atravesando, tengo que hablar de mi vida privada”.

En esa línea, dijo que “todos conocen” su orientación sexual y que “nunca ha engañado, escondido, ni renegado” sobre ella. “Pero he siempre intentado separarla de la vida política y pública. Estoy muy orgulloso de lo que soy”, apuntó. “Lo que no admito bajo ninguna circunstancia es que por tener esa orientación sexual alguien me pueda acusar de pedófilo u ostentar las cosas que lamentablemente se están diciendo”, agregó.

“Yo saludo todos los avances, me ha tocado votar en el Parlamento leyes que consagraron avances en defensa de las minorías. Pero nunca he hecho bandera sobre esos temas porque siempre he intentado separar lo público de lo privado”, remarcó.

En ese contexto, dijo tener que “confesar con sencillez” que está “impactado por la recientes declaraciones” contra su persona. “Niego rotundamente las conductas delictivas de las que se me acusa y rechazo con énfasis las declaraciones agraviantes cuyo único propósito es someterme al escarnio público”, afirmó.

“Pretendo llegar hasta las últimas consecuencias. No he dedicado mi vida a este servicio para terminar siendo vilipendiado de la forma en la que lo estoy siendo. Lamento profundamente que algunas personas, desde el anonimato muchas, difundan afirmaciones sobre mí con la manifiesta intención de agraviar mi honor”, señaló el legislador, y agregó: “Vivimos en un mundo donde las declaraciones incendiarias y las acusaciones sin fundamento son la moneda corriente, pero está en nosotros no dejarlas pasar y hacerles frente con convicción y fortaleza. Y fortaleza es lo que me sobra”.

Penadés dijo tener “tranquilidad de espíritu”. Y que además de estar a disposición de la Justicia “para lo que entienda pertinente hacer”, también, “oportunamente”, iniciará “las acciones legales que correspondan contra todos los participantes activos de estas calumnias”.

“La decisión de presentarme ante la Justicia obedece ante el convencimiento de que es ante ella donde deben aclararse las infamias de las que estoy siendo objeto, imponiéndome de esta manera la obligación de evitar cualquier tipo de declaración pública sobre los hechos referidos, a efectos de no entorpecer las investigaciones”, afirmó Penadés, y agregó: “Yo no oculto nada ni voy a ocultar nada. Pero en los estrados me voy a defender. A donde iré a responder es ante la Justicia, ya habrá tiempo de hablar con la prensa, esperemos que de un enojoso pasado”.

Consultado ya cuando se retiraba sobre si continuaría siendo legislador, respondió. “Por ahora seguiré siendo senador”.