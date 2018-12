Estudian la aparición de una araña venenosa procedente de Brasil en Piriápolis

Trascendió ser una de las más peligrosas. Telemundo habló con especialistas sobre el hallazgo y cómo procederán para estudiar al arácnido.

Se llama Phoneutria nigriventer y es más conocida como araña del banano. Se trata de una araña venenosa pero que en adultos los efectos de la mordedura sueles ser leves. En los niños puede ser mortal.

Un espécimen llegó de Brasil a Uruguay probablemente en un cargamento de banana y la encontraron precisamente en una verdulería en Piriápolis. Los comerciantes atraparon la araña y se comunicaron con el reptilario del Parque de la Cascada de la zona y ellos con la Facultad de Ciencias.

Miguel “Estos hallazgos son muy esporádicos y por eso no habría que alarmarse. Si bien es posible que acontezcan, no deberían ser frecuentes. Es una araña que tiene alta toxicidad pero a nivel clínico no pasan de dolores locales o pequeñas molestias de inflamación en donde la persona fue atacada”, explicó

“El veneno de estas arañas es un veneno neurotóxico que afectan los canales de sodio a nivel de implantación de nervios en los músculos. Está relacionada con el peso de la persona que muerde. Si muerde un niño como son más chicos, el efecto tóxico puede ser más fuerte y ahí sí pueden darse casos más graves. Los únicos casos graves que se conocen son en niños”, explicó

Este viernes en la mañana un estudiante especializado en arácnidos la traerá en ómnibus en un frasquito hasta facultad para estudio, pero los expertos aseguran que el hallazgo no reviste gravedad.